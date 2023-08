Comparte

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, dijo este martes que no le ha llegado ninguna citación a declarar en el marco del Caso Convenios, sin embargo, sostuvo que «somos los más interesados en que esto se esclarezca».

La Segunda publicó este lunes que el titular de Mideso y Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, como también a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, fueron llamados declarar en el marco de las indagaciones que inició el Ministerio Público por el traspaso de recursos desde organismo públicos a fundaciones.

Al respecto, el ministro Jackson sostuvo que «todo ciudadano y ciudadana tiene que estar disponible para aportar toda la información que tenga para que una investigación avance, y a mí me alegra que las investigaciones estén avanzando y que de esa manera podamos conocer a todos los responsables que tengan que pagar como corresponde a la justicia».

«En mi caso, no hay ninguna citación que me haya llegado, yo no tengo ningún antecedente respecto a aquello», aseveró el secretario de Estado.

Sin embargo, afirmó que «nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca, por lo tanto, si podemos apoyar la información que requiera la Fiscalía Nacional, yo voy a estar a disposición, de todas maneras«.