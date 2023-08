Comparte

Tras concretarse el tercer cambio de gabinete en la administración del Presidente Gabriel Boric, desde el Partido Republicano cuestionaron la efectividad que tendrá este nuevo ajuste ministerial si no existe verdaderamente un cambio de gestión por parte del Ejecutivo.

Según explicó el diputado Juan Irarrázaval, “lo hemos dicho hasta el cansancio: los cambios de gabinete no sirven de nada si el Gobierno no reenfoca su programa y sus prioridades».

Irarrázaval agregó que “sorprende que no se hayan hechos cambios en los ministerios de Vivienda, que fue el primer eslabón de esta nueva crisis, ni en Agricultura, donde la gestión ha sido más que insuficiente. Esta son señales de que este Gobierno no entiende lo que está ocurriendo en Chile. Podrán cambiar todos los nombres, pero si no cambian la forma en la que están gobernando y el fondo de sus propuestas, todo va a seguir igual o peor”.

En este sentido, el diputado republicano aseguró que “por ejemplo, la agenda de seguridad del Gobierno no existe y no ha habido cambios en Interior y Seguridad. Hace dos meses, prometieron priorizar los proyectos y en los hechos, eso no sucedió».

«La llegada de Nicolás Cataldo a Educación es un fiel reflejo de cómo este Gobierno se inspira en la frase bacheletista de que cada día pueda ser peor. Si las familias tenían miedo de mandar a sus hijos al colegio con el ex ministro Ávila, más lo tendrán con este señor. Es un agitador, un peligro para la educación pública y claramente con él aumentará la deserción escolar”, añadió.