El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada Renovación Nacional, se opuso al duelo nacional decretado por el Presidente Gabriel Boric por la muerte del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

«Lamentamos la muerte de cualquier persona y Tellier, sin duda, fue una persona que jugó un rol político durante los últimos años, pero claramente no compartimos esta decisión del gobierno de estos dos días de dolor nacional para una persona que promovió la violencia permanentemente en Chile como una forma de llegar al poder», dijo.

«No nos olvidemos de que Guillermo Tellier reconoció él mismo haber sido parte, ideólogo, del atentado en contra de Pinochet donde murieron cinco escoltas y además fue quien dirigió el ala militar del Partido Comunista durante el gobierno militar. Por lo tanto, nosotros creemos que el Presidente da un guiño nuevamente al Partido Comunista, hablándole a una minoría del país y no hablando a la gran mayoría que quiere dejar atrás estas separaciones y estas divisiones que por tanto tiempo no han hecho tan mal», agregó.

«Contribuyó a la paz con el arma encima de la mesa»

«La izquierda se distingue por justificar la violencia siempre. Siempre hay una excusa para ser violentista. Hace unos días el ministro de Educación decía que dependía de las circunstancias se podía evadir al Metro. No hay ninguna circunstancia que justifique la violencia utilizada en democracia o en dictadura como sea», añadió el parlamentario.

«Nunca es bueno que los chilenos nos veamos enfrentados entre unos y otros viéndonos como enemigos y usando las armas para llegar al poder. Yo creo que no tiene ninguna justificación el actuar de Guillermo Tellier, el haber internado armas en Carrizal Bajo, el haber sido parte del ala militar del Partido Comunista. Yo me pregunto por qué Camila Vallejo dice que Guillermo Teillier contribuyó a la paz. ¿De qué manera? Contribuyó a la paz con el arma encima de la mesa. Así no se negocia, así no se llega a la democracia y así no se llega a la paz», concluyó.