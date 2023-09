Comparte

El senador Felipe Kast (Evópoli) está de acuerdo con que Chile Vamos no vaya a La Moneda este lunes, para la ceremonia del 11 de septiembre, y que haya firmado su propia declaración por los 50 años de esta fecha. El problema, según él, es el interlocutor: el Presidente Gabriel Boric.

«Lo que ha ocurrido es que el Gobierno y el Presidente Boric han, desgraciadamente, han vuelto utilizar esta fecha tratando de polarizar el país. No sé si inspirado por la baja en las encuesta o por qué», dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

En esa línea, encontró insólita la frase del Mandatario, en que dijo que personeros de Chile Vamos siguen diciendo que «sin Allende no hubiese habido Pinochet. Yo me pregunto, honestamente, qué significa eso, que si hoy día tuviéramos un gobierno constitucional que no le gusta, ¿podría haber otro Pinochet?«.

«Es insólita la frase, porque primero pone en duda la misma firma que ha hecho Chile Vamos, los más de 30 años que lleva la sociedad chilena y la derecha chilena comprometida con la democracia en todos sus frente y, además, hace una apología entre él y lo que fue el gobierno de la UP. Es lo más extraño que hay. Y además habla de gobierno constitucional, siendo que lo más grave que tuvo la UP es que se apartó de la Constitución», criticó el parlamentario.

«No ayuda mucho, no sé quién lo está asesorando al Presidente Boric. Yo lo invitaría a cambiar sus asesores, a que pudiera tener una mirada de Estado mayor», agregó.

Con respecto a la diferencia de lo textos, el que firmaron los expresidentes gestionado por el Gobierno, y el documento que firmó Chile Vamos, Kast dijo que el del Ejecutivo «es un texto bastante más deslavando, no se contraponía en lo más mínimo».Por el contrario, el de la UDI, RN y Evópoli es «un texto más profundo».

En esa línea, valoró que los partidos de centroderecha no se presenten el 11 de septiembre en Palacio de Gobierno, para así «no prestarte a este juego mediático que quiere hacer Boric. Creo que actuaron con prudencia».

Agregó que no ir es «no prestarse para alguien que te ataca al exministro Jarpa, que cae en este tipo de juegos, prestarse para su juego. Yo creo que el Presidente Boric ha perdido credibilidad en esta materia«.