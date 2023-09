Comparte

El senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, valoró el desarrollo que ha tenido el trabajo del Consejo Constitucional, asegurando que este «ha sido muy decente, no ha tenido show», en comparación con el proceso anterior.

«El anterior proceso constituyente tuvo problemas de forma y de fondo; de forma, el show, el circo… Para qué voy a enumerar la serie de faltas de forma que hicieron muchos de los anteriores convencionales; votando en la ducha, llegando disfrazados y una serie de cosas que al ciudadano normal le parecían absolutamente impresentables», criticó el parlamentario en TV Senado.

Van Rysselberghe además afirmó que el proceso anterior buscaba «amarrar constitucionalmente el camino hacia un régimen totalitario», haciendo mención a la reciente conmemoración de los 50 años del golpe.

«El nuevo proceso constitucional, en materia de formas, ha sido muy decente. Ha trabajado en silencio. Ha tenido tensiones, fricciones, pero no ha tenido show de convencionales que han hecho cosas que no corresponde, que no sean presentables«, agregó.

De todas formas, advirtió que «en estos meses, la actual convención tiene que ofrecerle a Chile una propuesta constitucional a votar en diciembre, que efectivamente se ocupe de ayudar a que se resuelvan de mejor forma, los principales dolores que tiene nuestro país».

«Espero que la propuesta mejore respecto a la actual constitución, la manera en que puede facilitar legislaciones posteriores que ayuden a abordar de manera más efectiva, temáticas como la seguridad, desarrollo, como el crecimiento«, señaló a TV Senado.