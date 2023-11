Comparte

Fuad Chahín, expresidente de la Democracia Cristiana (DC) y militante de Demócratas, se refirió a la decisión del conglomerado de inclinarse por la opción ‘A Favor’, esto en el marco del Plebiscito Constitucional que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre.

«Consideramos que el texto propuesto, en general, y conscientes de algunas imperfecciones, es un claro avance respecto a la Constitución vigente, y nos permitirá, por fin, contar con una Carta Fundamental gestada en democracia», expusieron mediante un comunicado.

En ese sentido, y en conversación con «La Mañana de Agricultura», Chahín aseguró: «Yo respeto la decisión que tomó el partido, además creo que le agrega a su decisión algo que nos parece muy importante, que se va a respetar a quienes podamos tener una posición distinta respecto del plebiscito».

«Es decir, institucionalmente el partido tomó una definición, pero va a respetar la opinión que tengan los militantes que piensen distinto en esto», añadió.

Bajo esa línea, el político analizó los dos procesos constitucionales que ha vivido al país, llegando a la conclusión de que «hay que asumir que, en lo esencial, se fracasó en los dos procesos, independiente de los resultados».

«Cuando firmamos el acuerdo del 15 de noviembre, lo que buscábamos era que Chile no solo tuviese una Constitución redactada en democracia (…) sino que además esto fuera un factor de unidad, de estabilidad, ojalá por varias décadas, y creo que en eso se falla, porque ninguna de las dos fuerzas políticas, ni la izquierda radical que manejó la Convención, ni tampoco la hegemonía de la derecha en el Consejo, fueron capaces de proponer un texto que realmente fuese un factor de unidad transversal y que dé una estabilidad no por años, sino que por décadas a Chile».

«Ahora, hay una gran diferencia. Con la propuesta de la Convención se ponía en riesgo la democracia y la integridad del país, con esta no, uno puede o no estar de acuerdo con algunas normas, pero no está en riesgo la democracia, por lo que no es dramático si se aprueba o se rechaza», añadió.

¿Vota a favor?

Sobre la posición de cara a un nuevo proceso de elecciones, Chahín manifestó que está en «reflexión».

«Obviamente que me hace mucha fuerza la decisión institucional que tomó mi partido, leí el texto completo, estoy escuchando también otras opiniones y lo voy a conversar colectivamente con otros militantes«.

«(…) Se toma una decisión institucional que me hace fuerza, pero no es la Constitución que yo esperaba, más que por el contenido, por el resultado político, nuevamente nos divide, nos enfrenta y nos parte en dos», concluyó.