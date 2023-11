Comparte

Este viernes el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, se refirió en La Mañana Agricultura al Caso Convenios y la exposición del Contralor Jorge Bermúdez, la cual demostró que la metodología utilizada por la Fundación Democracia Viva se habría repetido en varias regiones del país.

«Lo que había que verificar es si había algún cierto patrón de conducta que atravesaba varias seremías, lo que significaría una cierta concertación previa. Eso es lo que tendría que ver la justicia. Para mi esto no fue una sorpresa, muchos pensamos que esto podría estar ocurriendo en muchos lugares con un previo patrón de conducta», afirmó.

«Nadie ha acusado en ningún caso de ninguna irregularidad al ministro Montes (Vivienda) y no creo que no corresponda tampoco. No se ve que irregularidad podría haber cometido, pero lo que si, es que habrá una discusión sobre el tema de la responsabilidad política. Eso lo verá el Presidente de la República», advirtió.

«Mientras una persona no sea indicada como culpable de alguna de alguna irregularidad, y se cobre alguna responsabilidad política, bueno el que las cobra es el Presidente de la República», señaló.

«Yo creo que el ministro Montes no tiene responsabilidad en este caso. Nunca se ha mencionado ninguna responsabilidad del ministro, ni ningún conocimiento del ministro respecto de la asignación de este tipo de recursos (a través de convenios)», sentenció.