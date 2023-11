Comparte

Diputados de oposición salieron a criticar en duros términos el actuar del Gobierno en materia de seguridad. Además, propusieron medidas para poner freno al alza de la violencia en las calles.

Esto luego de que una carabinera fuera atacada con una granada por delincuentes venezolanos en plena fiscalización vehicular.

El grave incidente, ocurrido en la intersección de las calles Centenario y Club Hípico, dejó a la cabo segundo, Rayén Currihuil, con heridas en la pierna, tórax y mandíbula, lo que generó el repudió de parlamentarios de oposición.

A juicio de los parlamentarios, la autoridad política ha actuado con negligencia ante esta ola criminal.

La diputada de RN, Camila Flores, se refirió a este hecho, y los últimos crímenes que afectan al país como secuestros con extorsión.

“La sensación de impunidad y de que cualquier delincuente puede atacar a un carabinero es total en nuestro país”.

“Tenemos señales políticas tan equivocadas de parte del Presidente de la República que indulta a delincuentes, que les entrega pensiones a delincuentes”, señaló.

“Que evidentemente ya sean nacionales o extranjeros, sienten que acá pueden hacer lo que quieran sin consecuencia alguna”.

“¿Por qué? Porque la autoridad política de turno los complace, actúa con complicidad respecto de sus acciones tan deleznables y terribles como esta”, aseguró.

Acción del ejército: Los cuestionamientos de los diputados de oposición

En la misma línea, su par republicano Stephan Schubert coincidió con la sensación de impunidad y apuntó al Presidente Gabriel Boric.

“No se refiere a la contingencia, no hace ni siquiera un comentario y por lo visto tampoco toma medidas”, acotó el parlamentario.

“Estamos al punto donde el Ejército debe salir a la calle y también, por lo menos, renunciar el encargado de Prevención del Delito, el subsecretario…”.

“No solo hay un conflicto en el norte, no solo hay un problema con el narco en la Región Metropolitana, no solo hay un problema de terrorismo en el sur, esta es una situación dramática que estamos viviendo a lo largo de todo el país y lo peor es que el Presidente no ha dicho nada al respecto”, cuestionó Schubert.

Expulsión de inmigrantes irregulares que comentan delitos

La misma opinión comparte el diputado y subjefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, quien afirmó que “personas que han ingresado en forma ilegal a Chile y que vienen solo a cometer delitos”.

“Esas personas deben ser expulsadas a la brevedad posible de nuestro país”, argumentó el congresista.

“La ministra Tohá no puede seguir desentendiéndose de su principal responsabilidad, que es entregarle seguridad a los chilenos”

“Es urgente la expulsión administrativa de todos aquellos extranjeros que ingresaron de forma ilegal y están cometiendo delitos en Chile

“Y también la tramitación urgente y expedita de todos los proyectos de ley que busquen enfrentar decididamente la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico en Chile”, recalcó.

El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, también se sumó a estas críticas a la autoridad, y fustigó al Presidente.

“Basta ya de la inoperancia y pasividad, decir basta ya de la inoperancia y pasividad que tiene el gobierno de Gabriel Boric frente a la delincuencia y crimen organizado”.

“Tenemos un caos con la delincuencia, está desatada en el país y el gobierno hace oídos sordos, insistiendo con un Plan de calles sin violencia que no sirve para nada”, cerraron los diputados de oposición.