El diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, se refirió a los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo en su vida «nunca había sido amenazada por autoridades electas democráticamente».

Las declaraciones surgen luego de que desde RN dieran un ultimátum al Gobierno, advirtiendo con una acusación constitucional en contra de Tohá si es que no expulsa a los 12 mil migrantes que se encuentran en situación irregular.

«Este gobierno permanentemente está en plan de víctima», partió diciendo.

«La ex diputada, Tohá, que hoy día es ministra, parece que no aprendió en su pasada por el Congreso de que los diputados tienen las atribuciones para poder interpelar, acusar constitucionalmente a un ministro si es que éste no ejerce su rol», añadió.

«Ella, desde nuestro punto de vista, ha sido muy deficiente en ejercer el rol como ministra del Interior, sobre todo preocupado de la seguridad pública. Por lo tanto, si ella transgrede la Constitución y la ley, tenemos todo el derecho de poder hacer esta acusación constitucional», señaló.

«Yo llamo más bien a dejar de victimizarse, y que se preocupe más de lo mal que lo están pasando los chilenos, que hoy día no pueden vivir tranquilos porque hay una delincuencia desatada, propiciada, más que nunca, por una serie de personas que son inmigrantes ilegales y que debieran estar fuera del país», criticó Sauerbaum.

«Ella no ha ejercido debidamente su deber teniendo la posibilidad de expulsarlos, teniendo las facultades legales, pero también los recursos económicos para hacerlo«, cerró.