El jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se refrió este lunes a la posible acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, si es que el gobierno no expulsa a los 12 mil migrantes en condición irregular.

«Lo que uno espera es más que estar amenazando, porque no estamos amenazando, estamos ejerciendo simplemente una atribución constitucional que la ministra debiera conocer porque ella fue parlamentaria, uno esperaría que el gobierno cambiara de actitud. Ellos nos pidieron modificar la ley de migraciones, se modificó», sostuvo.

«Nos pidieron recursos para expulsiones administrativas, se le dieron los recursos. Entonces, cuando uno mira las cifras, uno se da cuenta que el gobierno del presidente Piñera en una misma fecha comparativa, echó a tres veces más de lo que el gobierno actual ha hecho», agregó.

«Uno duda de la real intención del gobierno, considerando que hay que tener un poco de memoria, porque cuando el Presidente Piñera estaba expulsando a venezolanos, a colombianos, porque se dijo que estaban participando de hechos delictivos, 42 diputados, dentro de los cuales está el actual Presidente de la República, la actual ministra vocera, el ex-ministro Jackson y un largo etcétera, de gente del Frente Amplio del Partido Comunista, presentaron una querella en tribunales», criticó.

«Se detuvo un vuelo que iba con 400 venezolanos en el momento porque había ese recurso de no innovar. Por lo tanto, no hay que tener mala memoria. Aquí hubo una permanente actitud de poder impedir las expulsiones y hoy día uno piensa que no tienen realmente la intención de hacerlo», recordó el diputado.

«Nosotros estamos esperando una respuesta del gobierno. Yo entiendo que hoy día en la mañana, el subsecretario Monsalve llamó al presidente de la Comisión de Seguridad para reunirse y nosotros vamos a esperar si el gobierno realmente tiene una actitud y tiene una intención de poder llevar adelante estas expulsiones de verdad», sentenció.