El ex presidente Eduardo Frei Rui–Tagle anunció su voto ‘A favor’ de la propuesta del Consejo Constitucional, despertando una ola de críticas desde su propio sector, la Democracia Cristiana; y, posteriormente sostuvo una reunión con las principales autoridades de Demócratas, entre ellas, la presidenta del partido y senadora, Ximena Rincón.

La situación que pudo interpretarse como un guiño del exmandatario hacia ex figuras de la falange. Ante la reunión, la vocera por el ‘En contra’ de la DC, Carolina Leitao, le puso paños fríos: “esa reunión es coherente con su posición”.

“Nosotros ya expresamos lo que pensamos qué es lo que pensamos respecto a su carta, lo más importante es el contenido, parece como que va a concluir que va a votar ‘En contra’ y dice que vota ‘A favor’, es bien inentendible. No comparto para nada su conclusión respecto de porqué piensa votar ‘A favor’ y, bueno, esa reunión es coherente con su posición”, expresó la alcaldesa ed Peñalolén.

En cuanto al supuesto guiño del otrora mandatario a las ex figuras falangistas, Leitao señaló que “hay que cerrar el tema ahí, no seguir escarbando. Es ex presidente, representó a la Democracia Cristiana en su momento; ya es caso cerrado”.