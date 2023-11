Comparte

El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, se refirió a la polémica generada en medio de la campaña del “A Favor” y la frase «que se jodan», includia en la franja televisiva.

En el spot una actriz interpreta a una enfermera, quien expresa: «Los que creían que Chile se iba a sanar con fuego en las calles, ahora quieren seguir con la Constitución que hay. Yo les digo que manden su revolución a cuarentena. Gracias por nada (…) Yo voy a votar A favor, y que se jodan«.

Diversas reacciones generó la frase, que fue explicada por Macaya en el programa Mesa Central de Canal13.

«Hay un sentimiento de interpretar una rabia, una frustración que ven los chilenos a un gobierno que durante los Panamericanos se dedicaba a bailar, a ver competencias deportivas, mientras había asesinatos, secuestros», señaló el parlamentario.

Además, Macaya especificó: «Yo no tengo nada contra que las personas que nos dedicamos a lo público hagamos deporte y tengamos actividades de nuestra vida cotidiana mostrándoselas a la ciudadanía, pero yo creo que hay rabia y frustración de la ciudadanía cuando se ve al Gobierno, a sus ministros, al presidente, bailando en una ceremonia panamericana, andando en bicicleta, que se sube a las 10:00-11:00 de la mañana«.

«Es tratar de interpretar ese sentimiento de frustración de los millones de chilenos que ven que un gobierno trata de decir ‘yo no tengo incumbencia, no me voy a meter en este’, tiene a todos sus partidos desplegados haciendo campaña. Se inscribieron formalmente desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista en el En contra«, agregó.

«Y es decirles: bueno, ustedes, los mismos que indultaron, que fueron al Tribunal Constitucional por la Ley de Migración, que tenemos hoy día las listas de esperas más gigantescas que han existido en la historia de Chile, son los que le están pidiendo a los chilenos votar En contra. ¿Ustedes van a estar En contra o prefieren que esto se cierre?«, cuestionó Macaya.