El senador José Miguel Insulza (PS) analizó en "La Mañana de Agricultura" el escenario político nacional, luego del plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

"Lo que ocurrió el domingo y lo que le ocurrió a la extrema derecha de este país es que no habían aprendido la lección de la extrema izquierda del año pasado. Cuando se llevó las cosas a un extremo en materia constituyente la gente lo rechazó. Y ahora lo rechazaron de nuevo", señaló el parlamentario, refiriéndose al Partido Republicano.

"Esta especie de juego de las ultras ha resultado un fracaso total. Creo que eso es bueno para el país y el país debe recuperar su centro, su capacidad de hacer política por la vía de los acuerdos y los consensos, y no dejarse tentar por estas voces populistas que vienen de las puntas del espectro político", agregó.

En esa línea, después de una nueva elección, Insulza sostuvo que "la gente no quiere más guerra. Aquí ganó la ciudadanía chilena que decidió que no quería más guerra. Desgracidamente, por lo que estoy viendo en las noticias, hay algunos guerreros que todavía están con la pintura puesta en la cara, siguen con intenciones de hacer acusaciones constitucionales y otras cosas en lugar de construir los acuerdos que nos pueden sacar de la situación que estamos hoy".

"Este país es un país de centro izquierda, lo han dicho hasta senadores de derecha. Uno tiene que adaptarse a eso y nosotros nos hemos dejado llevar en dos ocasiones sucesivas por minorías radicales que quieren hacer el mundo a su propia imagen y semejanza. Por qué hay que aceptar eso", dijo.

Consultado por lo dicho por Franciso Vidal, quien señaló en El Mercurio que "el Gobierno y el oficialismo tienen un respiro" tras el triunfo del "En contra", el senador contestó que "yo creo que tienen un respiro, efectivamente. Hay que comparar con lo que hubiera ocurrido si hubiera ganado la aprobación (de la Constitución). Yo creo que realmente sí lo tienen y espero que lo ocupen, como lo dijo el Presidente en su discurso muy significativo en la noche del voto, para buscar los acuerdos, para buscar arreglos, para defenderse un poco"

El legislador también enfatizó en la necesidad de acuerdos en esta etapa, indicando que "muchos han dicho eso, lo ha dicho gente de la derecha incluso, que es necesario buscar acuerdos. El Presidente hizo un llamado extremadamente generoso ayer o antes de ayer, pero alguno salieron corriendo a El Pensador, en la Cámara de Diputados, a anunciar acusaciones constitucionales. Entonces quiere decir que no aprendieron nada. No, si en este mundo hay gente que no aprende nada".