Comparte

El presidente y senador del PPD, Jaime Quintana, aseguró este jueves que tras realizarse el plebiscito del pasado 17 de diciembre, "le cayó algo de legitimidad a la constitución del 80".

“Para ser justos, algo de legitimidad, al menos un barniz de legitimidad le cayó a esta constitución del 80 hoy día. Eso es real. Tal vez no la de origen, pero sí de ejercicio que es distinta. Porque la gente sabía que al no votar por una estaba validando la otra. Entonces, ya no hay un problema de legitimidad tan fuerte como el que teníamos antes”, señaló en el programa Profundidad de Campos de TV Senado.

"Este es un debate que hay que clausurarlo, cerrarlo. El país objetivamente, tiene otras prioridades", añadió.

“Algunos dicen, lo único bueno que tenía el texto rechazado (plebiscito), era el sistema político, yo no descarto que haya que tomar algunas cosas del sistema político, de los expertos y también del texto que fue rechazado y ponerlo en una discusión. Creo que la fragmentación que tenemos hoy día impide los acuerdos y no resiste más. Si esto no lo modificamos ahora, en el próximo año, en la próxima legislatura va a ser más difícil”, agregó.

De todas formas, el senador dijo no compartir la postura de quienes critican los dos procesos constitucionales fallidos, ya que a su juicio “pensar en Chile, discutir sobre los problemas, desde lo más profundo, eso no puede ser un tiempo botado".

"El discutir de tu país, analizar los problemas, aunque no hayas logrado el resultado que esperabas. Eso creo que igual es un tiempo valioso”, cerró.