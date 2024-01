Comparte

La Senadora republicana Carmen Gloria Aravena llamó al Gobierno a “asumir su responsabilidad política ante el descalabro que vive el país por el avance incontrarrestable del crimen organizado”. La parlamentaria, quien vive precisamente en una zona golpeada hace 27 años por la violencia y el crimen organizado, observa con mucha inquietud cómo el avance de las bandas criminales se amplía a todo el país, lo que a su juicio está muy cerca de poner “en riesgo la seguridad nacional”.

Para la legisladora, “es cuestión de apreciar cómo estos grupos, muchos de ellos organizaciones transnacionales, se han tomado las calles de nuestro país, atemorizando a la población, obligando a las personas a cambiar sus hábitos, alterando de forma grave su cotidianeidad y calidad de vida, y provocando que la mayoría de los chilenos se encierre temprano en sus casas ante el temor de ser víctima de la delincuencia”.

“Esto ya lo vivimos en La Araucanía hace más de dos décadas, cuando comenzaron los ataques y atentados en esa zona del país, oportunidad en la que se levantaron todas las alertas, pero el Estado no fue capaz de reaccionar a tiempo y con las medidas adecuadas, y hoy podemos ver la magnitud del problema. Y en este caso veo la misma realidad, ya que desde distintos sectores se le está advirtiendo al gobierno que establezca una estrategia clara y más decidida contra el crimen organizado para así mejorar las capacidades del Estado, pero la respuesta siempre es reactiva y tardía”, puntualiza la Senadora Aravena.

“Los homicidios hoy están asociados principalmente a enfrentamientos entre las mismas bandas criminales, pero no falta mucho para que eso se traslade al asesinato incluso de autoridades, como ocurre en otros países de la región. De hecho, hace unos días fue asesinado un fiscal en Ecuador y anteriormente un candidato presidencial. Realmente no sé qué está esperando el gobierno para reaccionar y entender que se está perdiendo la batalla contra el crimen organizado. Ya han sido asesinados varios niños en las últimas semanas en medio de este descalabro de inseguridad que vive el país, y parece que esto no es la primera prioridad para el gobierno. Actualmente tenemos a varias autoridades amenazadas y recibiendo protección policial, lo que es una bandera roja", agregó.

Para la congresista, la primera señal que debe dar el gobierno es hacer ajustes en el Ministerio del Interior, “porque ante la peor crisis de seguridad que vive el país, no podemos seguir con la misma receta y se tiene que asumir la responsabilidad política, porque los mismos equipos continuarán haciendo lo mismo, que como vemos a diario, ha fracasado estrepitosamente”.

“Además, este año, a partir de marzo, la primera prioridad debe ser avanzar en la agenda legislativa de seguridad, donde los proyectos que perfeccionan la Ley Antiterrorista y el sistema de inteligencia son clave para dotar al Estado de las capacidades fundamentales que permitan frenar y derrotar al crimen organizado. Se acaba el tiempo y el gobierno parece más ocupado de justificar lo que ha hecho mal, en lugar de enmendar el rumbo y mejorar”, concluyó Carmen Gloria Aravena.