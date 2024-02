Comparte

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, criticó la “sobrerreación” que provocaron las palabras del Presidente Gabriel Boric durante el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera.

En la instancia, el Mandatario dijo que como oposición “las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”. Esto fue considerado por algunos como un “mea culpa” por parte del jefe de Estado.

Por ejemplo, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, dijo que “pretender que el expresidente Piñera utilizó ‘siempre los mecanismos institucionales y democráticos’, es una forma de negacionismo”.

Por su parte, la exministra Marcela Cubillos criticó el mensaje de Boric, diciendo que “no fueron una oposición dura, trataron de sacar con violencia y fuerza a un presidente”.

A esto último, respondió la diputada del PPD Helia Molina. “Cállate ! A quien le has ganado tu? Fuiste la peor ministra de educación de la historia de Chile!!!!”, le escribió en X.

Frente a esta seguidilla de reacciones, Vodanovic indicó en “La Mañana de Agricultura” que las redes sociales tienen el inconveniente de “la poca capacidad de pensar en lo colectivo, de emitir opiniones sin medir el impacto que van a tener para la coalición de Gobierno, en el fondo, polarizar una situación permanentemente. No buscar los puntos de acuerdo, sino que siempre estar en la confrontación. Y no lo digo en particular por esta situación, sino que como una forma de hacer política”.

Agregó que “el nivel de virulencia que uno ve en las redes sociales, es dañino para lo personal y es dañino para la sociedad. Me parece que la política tiene que salir de Twitter, la política se tiene que hacer en las calles, se tiene que hacer en los espacios que están consagrados para eso, como el Congreso, en las reuniones que corresponda para los partidos políticos y no en el ataque artero contra el resto”.

En esa línea, postuló que “esto de tuitear, dar opiniones por todo, creo que muchas veces funciona más rápido el dedo o el corazón que la razón. Uno debiera meditar los efectos de las cosas que dice y hace”.

“Quisiera que producto de las tragedias que hemos vivido en nuestro país en los últimos días, tener más de 100 compatriotas muertos, tener una región devastada por el fuego, la muerte trágica de un expresidente de la República, debiera llamarnos a un ánimo distinto, debiera llamarnos a un ánimo de construcción, a un ánimo de diálogo, a un ánimo de solución“, concluyó.