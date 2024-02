Comparte

Irina Karamanos acusó a Renovación Nacional de “oportunismo” tras proponer la idea de un proyecto de ley que busca restituir el rol de primera dama con sus respectivas facultades.

“Un estilo oportunista el antojo de poner este tema a días de la tragedia. Las sentidas manifestaciones de cariño hacia Cecilia (Morel, viuda del expresidente Sebastián Piñera) son valiosas en sí mismas, sin necesidad de usarlas ni de hacerlas ley”, declaró la ex primera dama a El Mercurio.

A juicio de Irina Karamanos, Chile requiere actualmente “otras urgencias legislativas en este momento. Y si insistieran, prefiero la primera idea de ley que dio el mismo grupo de RN sobre este mismo tema, pero que era exactamente lo contrario: sacar el nepotismo de la institucionalidad política“.

Por otro lado, la diputada Ximena Ossandón criticó la postura de la ex priemra dama, cuestionando: “Por qué una persona que no tenía vínculo legal alguno con el Presidente de la República llega y desarma toda una institucionalidad que era querida por la ciudadanía”.

“Ella dice que llegó al poder para ‘desarmarlo’, y yo me pregunto quién le dio el poder para hacer eso, sin preguntarle a nadie”, criticó.

“Queremos que la institucionalidad exista como lo hacía, queremos que haya la libertad de poder asumir esta responsabilidad, o no, pero que no se destruya como lo hizo la que era la pareja del Presidente Boric. Me parece que no es justo“, añadió.