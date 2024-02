Comparte

Axel Kaiser celebró la precandidatura presidencial de su hermano Johannes, quien este lunes en “Conectados” de Agricultura, confirmó su decisión de ir a primarias de Chile Vamos.

“Yo voy a ser precandidato presidencial”, aseguró. “Chile Vamos ofreció hacer primarias y yo estoy plenamente dispuesto a ir a discutir en la plataforma que ellos ofrecen para las primarias, respecto de cuáles son los planes de gobierno que tienen mejor perspectiva de éxito en recuperar a este país”, dijo.

¿Qué mérito tiene?: Johannes Kaiser responde

Hoy, frente a una crítica en X sobre qué mérito tendría el diputado para ser presidente de la República, este respondió: “Tengo el mérito de amar a mi país, de no mentir conscientemente para obtener beneficios de ningún tipo, de haber avanzado en el tema de los detenidos desaparecidos (osamentas en el SML) más que toda la derecha en 30 años”.

“He armado de la nada una plataforma con más de 120.000 suscritos, desde la cual hemos ayudado a cambiar el tono del discurso en Chile. Tengo el mérito de no votar jamás a favor de iniciativas que impulsan la agenda ideológica de la izquierda. Impulsé las acusaciones constitucionales contra Jackson e Izkia Siches y fue un proyecto de resolución que yo impulsé, el que terminó aprobado por la Cámara, detonando la salida del mentado ministro Jackson”, agregó.

“Soy querellante en el caso Sierra Bella, lo que impidió el desfalco de más de 6000 millones de pesos. Tengo el mérito de haberme opuesto desde un principio a la inmigración ilegal, oponiéndome con ello también a los intereses de grandes empresarios“, añadió Kaiser.

“En ese marco impulsé modificaciones de distintos proyectos de ley, que hiciesen más fácil la expulsión y más difícil la solicitud de refugio de gente que no lo merece. Tengo presentado y en tramitación, el único proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza que es viable y que cuenta con apoyo transversal. Fui de los pocos que se vinieron a Chile durante el 18-10 y que sostuvieron siempre que la pelea era ganable. Usted está en su derecho de pensar que no haría un buen papel como candidato o presidente, pero no tiene derecho a ningunear el trabajo que he realizado. Saludos”, sentenció.

Respaldo del hermano

Frente a esa respuesta, el hermano del parlamentario, Axel Kaiser comentó escuetamente en la misma red social: “Y de ser por lejos el mejor legislador de Chile”.