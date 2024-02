Comparte

“¿A usted le gustaría ser candidato presidencial?”, le preguntaron directamente este lunes al diputado Johannes Kaiser en “Conectados” de Agricultura. “Yo voy a ser precandidato presidencial”, respondió el parlamentario.

“Chile Vamos ofreció hacer primarias y yo estoy plenamente dispuesto a ir a discutir en la plataforma que ellos ofrecen para las primarias, respecto de cuáles son los planes de gobierno que tienen mejor perspectiva de éxito en recuperar a este país”, dijo.

“Ir a la primera vuelta directamente no me parece razonable, pero sí me parece razonable ir y debatir, y discutir, con otros candidatos, respecto de cómo se supone que se va a arreglar el desastre en el que estamos metidos”, agregó.

En esa línea, uno de los objetivos de participar en primarias es “demandar un compromiso serio con una línea política después en el gobierno. No quiero que nos pase lo mismo que nos pasó en dos gobiernos de derecha anteriores, donde nosotros llegamos con un discurso y hacemos una política completamente distinta”.

“Me cansé de tener un gobierno, supuestamente de derecha, que termina haciendo políticas de izquierda“, criticó Kaiser.

“Mi aproximación, siendo realista políticamente, es que, efectivamente, todos debiesen participar de la primaria. Y se deberían firmar acuerdos que fuesen también acuerdos a cumplir en el futuro”, añadió.