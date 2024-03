Comparte

La llegada de José García Ruminot (RN) a la presidencia del Senado no estuvo exenta de polémica, pues según el acuerdo parlamentario de marzo del 2022, era turno de un legislador PPD el que tenía que llegar a dirigir la corporación.

De hecho, según el Presidente Gabriel Boric la derecha “rompió las confianzas” en el Senado, tras la llegada de este sector político a la testera.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, García Ruminot reconoció que su llegada a la presidencia “ha sido un proceso con dificultades, con situaciones enojosas para todos en definitiva. Finalmente, cuando hay situaciones de confrontación, cuando hay situaciones que uno tiene que hacer todos los esfuerzos por superarlas, naturalmente, que son situaciones más difíciles”.

“No es la forma en que uno quisiera asumir estos cargos, pero es lo que me tocó y le voy a poner el hombro junto al senador Matías Walker (en la vicepresidencia). Vamos a poner nuestros mayores esfuerzos en recomponer las confianzas, en recomponer el buen clima interno que, necesariamente, tiene que haber en el Senado para cumplir nuestra misión institucional”, agregó.

“Tenemos una agenda legislativa muy intensa que tenemos que sacar adelante en distintas materias: seguridad, salud, educación, crecimiento de la economía, previsional, qué duda cabe. Eso es lo que nos tiene que unir, eso es lo que tenemos que dedicar todo nuestro trabajo”, dijo el senador.

Para sacar adelante los proyectos, indicó que se debe ir “poniendo sobre la mesa las diferencias y los planteamientos que tiene cada parlamentario, cada senador, senadora, cada bloque político, construyendo acuerdo cuando no los haya, imperarán las mayorías que cada proyecto en su mérito genere. Pero tenemos que cumplir con la misión institucional que corresponde al Senado que, además, no es solo es legislativa, sino que también acompañar al Presidente de la República, particularmente, en la designación de importantes cargos para el funcionamiento del Estado”.

Además, García Ruminot aseguró que “yo tengo la confianza de que la crisis va a ir pasando, porque yo no he incumplido ningún acuerdo. Nosotros como Renovación Nacional nunca fuimos parte del acuerdo original, se nos dejó fuera, en el último minuto se nos dejó fuera del acuerdo. Nosotros no hemos incumplido absolutamente nada“.