Comparte

La senadora y presidenta del partido Demócratas, Ximena Rincón, abordó en La Mañana de Agricultura el asesinato en Quinta Normal del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, a manos de delincuentes venezolanos mientras se encontraba de franco junto a su familia.

“Hay personas que no entienden lo importante que es la seguridad y que la migración tiene que ser ordenada, regular. Es una discusión que hemos tenido mucho en el parlamento y que hoy se están sufriendo las consecuencias de no haber hecho bien ese debate legislativo en su minuto”, señaló.

“Nuestras condolencias a la familia de Carabineros, a la familia de Emmanuel Sánchez, la verdad es que es bien brutal. Él podría haber mirado para el lado, él actúa como lo hace una persona que conoce los códigos del deber, de la ética, del compromiso y se involucra en esta situación delictiva, de peligro, en defensa de un tercero y termina perdiendo la vida“, declaró.

“Es bien impactante, él no es el primero, se suma a una larga lista de mártires en la institución, este es un tema que el Gobierno tiene que tomar, de una vez por todas. El Presidente, además de su palabras de enojo, tiene que tomar acciones con sus partidarios. Cuando uno revisa las leyes y su votación en el parlamento, no deja de impactar que todo el tema de seguridad siempre encuentre excusas, torpedeo, problemática en sus partidarios”, criticó.

En ese sentido, la legisladora recordó el debate en torno a las Reglas del Uso de la Fuerza, “hace dos semanas había indicaciones en que había que más o menos preguntarle el historial familiar a la persona que tenían al frente la institución policial de seguridad para actuar. La edad, etnia, minoría sexual, ¿de qué estamos hablando?”, añadió.

“¿Qué va a hacer un carabinero frente a un hecho en que hay peligro inminente con este tipo de ideología detrás de la discusión?, simplemente se va a omitir. Las consecuencias de ello la va a sufrir la ciudadanía”, criticó.

“Uno no ve que haya ánimo de enfrentarlo, las Reglas del Uso de la Fuerza es una legislación que debimos haberla sacado hace rato, está desde abril del año pasado en la Cámara de Diputados, se le ha puesto y se le ha quitado urgencia, se han mandado indicaciones que han tenido que ser desdichas por la propia ministra del Interior”, añadió.

“Hoy día necesitamos un contrapeso desde el parlamento, por eso nos encantaría que Johanna Pérez sea la próxima presidenta de la Cámara. Necesitamos un contrapeso frente a un Gobierno que no toma acciones, que no avanza. Lamentablemente, van de la mano, una ideología de izquierda dura, con el crimen organizado, con la corrupción instalada, estas cosas no son aisladas, lo hemos visto en Nicaragua, en Venezuela y nosotros no queremos que llegue a Chile”, advirtió.

“Tenemos dos miradas del país que queremos construir, un país que garantice las libertades, el emprendimiento, el desarrollo productivo, o uno que cercene esas libertades, que se sobre-ideologice y al final termine de la mano del crimen organizado, que es el que provee el dinero para que esa mirada esté presente en los países”, aseguró.

“La ideología le gana a la razón, tenemos un gobierno que tiene tres almas, donde una de ellas permanentemente se opone a este tipo de cosas, que lo único que hacen al final del día es mirar por el desarrollo, las oportunidades y la protección de hombres y mujeres, ese es el problema”, señaló.

“La migración no es mala, muchas veces en los países es necesaria, el tema es que hay que hacerlo bien. Nosotros creemos que es bueno que vengan los migrantes, pero que vengan a aportar al país, al desarrollo, al emprendimiento”, agregó.

Por otro lado, la senadora se refirió a la investigación del asesinato del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, sobre lo cual el Fiscal Héctor Barros descartó que se haya tratado de un secuestro extorsivo o un autosecuestro.

“Esto a nosotros no nos sorprende, lo dijimos desde el día uno, tenemos contacto con la comunidad venezolana en Chile, con los opositores al Presidente Maduro, pero tampoco podemos descartar que hoy día el móvil político tiene un componente de crimen que va de la mano”, cerró.