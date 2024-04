Comparte

Esta tarde se desarrolló la reunión sostenida por el Presidente Gabriel Boric con la ministra de Relaciones Exteriores (s) Gloria de la Fuente y el embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri. Tras la cita, el Ejecutivo aclaró que no romperá las relaciones diplomáticas con Venezuela. Ante la situación, la oposición criticó al mandatario y pidió que se rompa la diplomacia.

La diputada Catalina del Real (IND – Rep) señaló que “Chile debe expulsar ahora mismo a toda la delegación de Venezuela en nuestro país. Lo que ha pasado sobre el caso del teniente Ojeda es muy grave, ya que es una vulneración a nuestra soberanía nacional”.

“Creo firmemente que Venezuela se ha reído de nosotros una y otra vez, y en especial, se ha reído del subsecretario Monsalve, porque él viajó a Venezuela a trabajar en un convenio en materia de seguridad, y justamente este tipo de materia el país del dictador Maduro no nos ha ayudado en nada. Y más encima, ahora último han desconocido el Tren de Aragua”, añadió.

Además, a juicio de la parlamentaria, “el Gobierno de Gabriel Boric ha sido muy dubitativo con Venezuela como que quiere endurecer el discurso llamando a nuestro embajador, pero luego baja un cambio. Presidente usted ha dicho un millón de veces que su gobierno quiere realizar hechos concretos y no palabras. Un hecho concreto es la expulsión inmediata. No discursos para la galería“.

“No han entregado ninguna información”

En tanto, para su par, Stephan Schubert, “sorprende la ingenuidad con la que el gobierno de Chile sigue tratando la cuestión referente a Venezuela. Ha llamado, finalmente, a informar al embajador de Chile en Venezuela, pero sigue señalando lo mismo, que han tenido reuniones del más alto nivel, que han solicitado mucha información. Enviamos al subsecretario del Interior a suscribir un acuerdo con Venezuela”.

“En la práctica, ¿Qué información útil han entregado respecto, por ejemplo, del secuestro y asesinato del ex teniente Ojeda? Ellos son venezolanos, que volvieron a Venezuela, han informado sus identidades, su ocupación, su paradero. ¿Ha podido aterrizar algún avión de Chile con venezolanos repatriados a Caracas? Eso no ha sido posible, no han entregado ninguna información. Tenemos un convenio suscrito que aún no comienza a regir, porque ni siquiera han nombrado a la contraparte”, añadió.

Dentro del mismo contexto sostuvo que “Chile ha sido en extremo ingenuo y tiene que actuar, el Presidente de la República, en resguardo de la seguridad nacional. Aquí no hay espacio para seguir escuchando las voces del Partido Comunista, que aún frena un actuar que tiene que tener el Presidente de la República, quien se debe a todos los chilenos a través de un mandato constitucional, y no solamente a los intereses del Partido Comunista o de su 30%. Aquí necesitamos un presidente que vele por el interés nacional de todos”, cerró.