Este martes, se suspendió condicionalmente el proceso en contra del diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado, quien durante esta jornada iba a ser formalizado por el delito de relevación de secreto tras filtrar una reunión con el Presidente Gabriel Boric en junio del 2023.

El abogado del parlamentario, Juan Carlos Manríquez, explicó que esta medida alternativa de la Fiscalía se debe a que se cumplen los requisitos legales: Que no tienen antecedentes, irreprochable conducta anterior y la colaboración prestada por Mellado.

“Nosotros estimamos que la salida era razonable, más aún cuando la propia investigación arroja que en ningún minuto se trató de hechos secretos, sujetos a calificación de secreto o reserva conforme a la ley, sino que como bien dijo la Fiscalía, era una petición personal de una conversación privada de naturaleza política entre políticos”, señaló el profesional tras la formalización.

A lo anterior, indicó que “habiéndose desvelado que jamás hubo violación de secretos, nos parece razonable asumir, como dijo desde el primer minuto el diputado Mellado, su responsabilidad personal habiéndole entregado excusas públicas ante el Presidente de la República, privadas, ahora formales, a través de un tribunal y a través de una carta”. Manríquez.

En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar fue la audiencia de formalización del diputado Miguel Mellado. – Agencia Uno.

Mellado afirmó que “es algo razonable” acuerdo con Fiscalía

Por su parte, el diputado Mellado expresó que “la salida que logramos con la Fiscalía es algo razonable“.

“Desde el día uno dije que había sido la persona que había grabado esos 10 minutos, porque entre políticos no debe haber secretos y la ciudadanía tiene que saber lo que sucede con esas conversaciones, no había absolutamente nada secreto, no había nada privado, había algo reservado puede ser”, manifestó el parlamentario RN.

Finalmente, Mellado agregó que “no era secreto, porque muchos me han dicho revelación de secreto y no es así, no era secreto y son temas que todo el mundo conversó en los puntos de prensa afuera del Palacio de Cerro Castillo“.

El diputado Mellado estuvo acompañado de su abogado Juan Carlos Manríquez. – Agencia Uno.

Medidas que adoptó el Ministerio Público

Cabe destacar que entre las medidas adoptadas por la Fiscalía para la suspensión del proceso están: Fijación de un domicilio, entregar al tribunal y al Presidente, o a la secretaría de él, una carta de disculpas públicas donde exprese su arrepentimiento.

Junto a estas, como tercera condición, la donación de, a lo menos, $500 mil pesos en favor de algún organismo de beneficencia; en este caso, el parlamentario decidió que será la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros.