Comparte

En vísperas de la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la senadora Fabiola Campillai anunció su decisión de no participar en el acto que se llevará a cabo en el Salón de Honor del Congreso de Valparaíso.

La parlamentaria expresó su decepción hacia el gobierno, destacando los compromisos incumplidos en materia de derechos humanos.

“Queridas amigas y amigos, he decidido no participar en esta Cuenta Pública, ya que, como muchos de ustedes, me siento decepcionada de este gobierno“, manifestó Campillai en una declaración pública.

La senadora hizo hincapié en las promesas realizadas por Boric durante su campaña presidencial, especialmente aquellas relacionadas con el apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Campillai recordó que, siendo candidato, el actual mandatario se comprometió a brindar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La dura crítica de Fabiola Campillai al Gobierno del Presidente Boric

Sin embargo, según la parlamentaria, estas promesas no se han materializado. “Tengo memoria de que en conjunto creamos la mesa de reparación y hoy la ha sepultado en el olvido“, señaló, evidenciando su frustración ante la falta de avances concretos en esta materia.

Además de los temas de derechos humanos, la senadora también abordó la preocupación ciudadana por la seguridad pública.

Campillai enfatizó que la seguridad es un derecho fundamental, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. En este contexto, cuestionó la capacidad del Presidente Boric para brindar seguridad a todos los chilenos, considerando que, desde su perspectiva, no ha logrado dar una solución definitiva a las víctimas de la violencia de Estado.