Los diputados Stephan Schubert y Catalina del Real, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores (RR.EE), expresaron su punto de vista, en respuesta a las recientes afirmaciones del fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, respecto al caso del asesinato de Ronald Ojeda en Chile.

Schubert expresó su escepticismo ante las declaraciones del gobierno venezolano, señalando que intentan desviar la atención de la investigación en curso sobre la presunta participación del régimen en el secuestro y asesinato del exteniente en suelo chileno.

“Aparentemente, para la dictadura venezolana, la mejor defensa es el ataque. Ellos están siendo investigados por la presunta participación de su gobierno en el secuestro y asesinato de un ciudadano venezolano en territorio chileno”, indicó el legislador.

Bajo ese contexto, el representante del Partido Republicano, subrayó la falta de colaboración esperada por parte de Venezuela en la investigación y cuestionó la utilidad de seguir confiando en un régimen que no muestra disposición para esclarecer los hechos.

“Claramente, ellos no van a colaborar, así lo señalamos desde un comienzo, no van a enviar a las personas que se investigan a Chile y así también lo han señalado. No sé qué utilidad tiene creer en ellos y más aún permitir que ingresaran fiscales de Venezuela a Chile e incluso se entrevistaran con distintas personas”.

Tarek William Saab – Europa Press

Los planteamientos de los parlamentarios ante las declaraciones del Fiscal Nacional de Venezuela

Por su parte, Catalina del Real rechazó las afirmaciones de Nicolás Maduro y su gobierno, calificándolas como otra “artimaña” para desviar la responsabilidad en el crimen de Ronald Ojeda, quien tenía asilo político en Chile.

“Nuevamente, estamos frente a otra artimaña de Nicolás Maduro, para intentar ocultar la responsabilidad de su gobierno en el crimen del exmilitar opositor Ronald Ojeda, quien recordemos tenía asilo político en nuestro país”, señaló.

La parlamentaria enfatizó que, en lugar de colaborar con la investigación, el régimen venezolano busca entorpecerla con teorías infundadas. Además, denunció la falta de interés por parte del gobierno de Maduro en esclarecer el caso.

“Otra vez se intentan desligar, inventando teorías que no tienen ningún sustento, en vez de colaborar para que esto se esclarezca, lo único que hacen es entorpecer aún más la investigación y dejar en evidencia que no tienen ningún interés para que esto se resuelva”.

Estas declaraciones reflejan la postura crítica de los diputados de la Comisión de RR.EE ante las afirmaciones del fiscal de Venezuela y su repercusión en el desarrollo de la investigación sobre el asesinato de Ronald Ojeda en territorio chileno.