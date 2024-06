Comparte

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric se refirió a las posibilidad de que se presente un nuevo proyecto de retiro de fondos de las AFP, luego de que se haya cumplido el año de veda tras el rechazo en el Congreso a la última iniciativa para un retiro.

“Hay una discusión de fondo que dar respecto a la situación de la mayoría de las personas en Chile, en particular de quienes hoy día no les alcanza para vivir porque la pensión simplemente no es suficiente. La mayoría de las pensiones son inferiores al sueldo mínimo”, declaró en CNN Chile.

“Si establecemos que el sueldo mínimo es lo mínimo que se necesita para vivir y la mayoría de las personas que se jubila no le alcanza para eso, uno dice bueno es evidente que tenemos un problema y que hay que solucionarlo. Yo no voy a propiciar retiros porque hemos visto los efectos nocivos que tienen en la economía”, añadió.

“Puede ser pan para hoy, pero sin lugar a dudas es hambre para mañana. Los efectos inflacionarios que tuvimos, nadie lo piensa desde la perspectiva individual, cuando retira los fondos, pero los efectos macro terminan afectando a quienes están en una situación más vulnerable“, explicó.

“Cuando pareciera haber una dilación permanente, yo sin estar de acuerdo no me sorprende en absoluto que se planteen este tipo de iniciativas. Este es el séptimo retiro que se plantea, y no debiera ser sorpresa. Hago un llamado a legislar con urgencia y sacar adelante la reforma de pensiones, donde todos tienen que moverse un poco para poder llegar a un acuerdo que sea bueno para la gente, no el cálculo de si gana el gobierno o la oposición, que gane la gente“, sentenció.