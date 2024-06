Comparte

Fue en marzo de 2023 que los diputados de Renovación Nacional (RN), Paula Labra y Miguel Becker, luego de un arduo debate al interior dicha bancada con relación a la necesidad de reformular la Comisión de Ética, presentaron un proyecto para crear un órgano independiente “no partidista” que reemplace la actual instancia disciplinaria de la Cámara.

Pasados 15 meses en que la iniciativa no registra avance alguno, la bancada de RN envió una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, para que analice “nuestra propuesta y dé inicio serio y real a un proceso de cambios normativos, con alcance corporativo o bicameral”.

Hugo Rey, subjefe de bancada, recordó que “Paula Labra y Miguel Becker, presentaron una iniciativa que buscaba reformar profundamente la comisión de Ética, no solo porque no da garantías a las minorías parlamentarias, sino porque la ciudadanía no confía en un órgano donde son los propios parlamentarios los encargados de administrar justicia. Eso debe cambiar, y de una vez por todas tenemos que terminar con la comisión de Ética en los términos que la conocemos”.

Paula Labra, autora de la moción presentada en marzo del año pasado, renovó su insistencia en “la necesidad urgente de reemplazar la actual comisión de Ética por un comité de Ética externo. El Congreso ya no resiste más este sistema totalmente sesgado por colores políticos, que lo único que provoca es seguir desprestigiando la credibilidad de la labor parlamentaria”.

Agencia Uno

Detalles de la carta presentada por la bancada de RN

En la misiva, los parlamentarios de RN solicitan a Cariola que “en favor de la buena convivencia parlamentaria y en la necesidad de dar garantías a los ciudadanos, se sirva analizar nuestra propuesta y de inicio serio y real a un proceso de cambios normativos, con alcance corporativo o bicameral”.

Precisamente en la solicitud a la presidenta Karol Cariola, se explicita que el actual periodo parlamentario “ha estado tristemente marcado por resoluciones teñidas por consideraciones de índole política en desmedro de los principios de imparcialidad y apoliticidad”.

Miguel Becker, recuerda que “junto con la diputada (Paula) Labra planteamos hace un año la necesidad de dar curso a un proyecto que permita que la comisión de Ética, idealmente, tenga agentes externos que puedan tener la independencia necesaria y no lo que ocurre hoy, que es un espacio de censura para la oposición dada la mayoría de parlamentarios oficialistas”.

Bernardo Berger, integrante de la comisión de Ética, coincide en que “lo más adecuado es que sea un órgano externo. Así como están, las cosas se ha transformado en un ente donde no se aplica imparcialidad. Además, la composición que hoy tiene es totalmente desproporcionada a las fuerzas políticas de la Cámara. No puede ser que de los 9 integrantes, 6 sean oficialistas y solo 3 de oposición”.

Para la jefa de bancada, Ximena Ossandón, “los Presidentes de la Cámara y el Senado pueden liderar un proceso que de verdad deje un legado. Es fundamental que terminemos con los abusos de la comisión de Ética, cuestión particularmente compleja en la Cámara, donde más que una instancia disciplinaria se ha transformado en una posibilidad de matonaje y censura a la oposición”.