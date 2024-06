Comparte

Este sábado el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, volvió a lanzar dardos a Chile Vamos de cara a las elecciones presidenciales por su candidatura ya anunciada, asegurando que “si no hay primarias” en la coalición de oposición “la candidatura de Evelyn Matthei nace muerta”.

“Me sorprendí el impacto que tuvo mi anuncio, porque es algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo”, señaló en declaraciones a El Mercurio.

De todas formas, el edil reconoció que el desafío “no será fácil”, principalmente debido a la figura de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y su posicionamiento en las encuestas.

En ese contexto, aseguró que desde distintos sectores de la derecha se estaría “presionando” para que la alcaldesa sea la carta única de la oposición de cara a las presidenciales.

“La unidad no es sumisión y el que crea que la unidad se funda en la sumisión es porque no cree en la libertad. Por muy cierto que sea que hoy Matthei es la primera en las encuestas, no hay por qué tenerle temor a la competencia”, agregó.

“Pertenezco a una generación distinta, no solo por un tema de edad, pero ese no es el rasgo más importante. Pertenezco a esa generación de chilenos que se incorporó a votar con el Rechazo, son 5 millones de desconocidos que nos dieron la oportunidad de salvar Chile en septiembre de 2022″, señaló.

Carter además adelantó algunas de las medidas que implementaría en su candidatura presidencial.

“Habrá que tomar medidas radicales. Chile no aguanta otro Gobierno tibio en esta materia: aquí hay que bajar los impuestos, el impuesto corporativo tiene que bajar”, afirmó.

“Para un político de derecha es difícil decir esto, porque dirán que quiero favorecer a los ricos, pero es todo lo contrario, la izquierda quiere la plata de los contribuyentes en el bolsillo de sus fundaciones, pero yo prefiero la plata en el bolsillo de las personas”, añadió.

“Esto se logra con pleno empleo, mucho crecimiento, para lo cual tendremos que tomar dos o tres medidas urgentes en el primer año. Bajar el impuesto corporativo Y un tax holidays, vale decir, 10 años sin pagar impuestos para empresas de alta tecnología que puedan invertir en Chile”, cerró.