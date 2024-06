Comparte

Este domingo, el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, adelantó que se está trabajando en programar un encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y Javier Milei, su par trasandino. La cita se podría desarrollar durante el transcurso de este año.

El diplomático estuvo presente en Estado Nacional, donde abordó diversos temas, incluyendo la polémica instalación y posterior retiro de paneles solares en territorio chileno por parte de Argentina, y la posible extradición de Galvarino Apablaza a Chile. Sin embargo, uno de los temas más destacados fue la posibilidad de un encuentro entre los presidentes de ambos países, Gabriel Boric y Javier Milei.

Cabe recordar que el Presidente Gabriel Boric y Javier Milei solo han coincidido en una ocasión. Ello ocurrió cuando el jefe de Estado asistió al cambio de mando en el que asumió el poder su par argentino en diciembre de 2023.

Consultado sobre la posibilidad de concretar una segunda reunión, el embajador Faurie se mostró completamente abierto a la idea. Señaló como marco propicio la conmemoración en noviembre próximo del 40 aniversario del Tratado de Paz y Amistad firmado entre ambos países.

“Esperamos que podamos tener a los presidentes para el 21 de noviembre marcando este acto”, indicó.

El embajador destacó la presencia de Boric en el acto de cambio de mando, a pesar de que ambos presidentes tienen ideologías diferentes.

Ante la pregunta sobre si Javier Milei tiene planeada una visita a Chile, Faurie afirmó que “tenemos que tener encuentros, ya veremos cómo los hacemos. Tenemos que poner en andamiento esta materia de cómo organizamos un encuentro presidencial, pero sin duda. Los presidentes argentinos siempre están en contacto con el Presidente de Chile”.

Respecto a una posible fecha para concretar la reunión, el embajador prefirió ser cauto y manifestó que “todavía no puedo confirmar porque no manejo la agenda presidencial, pero está claro que es un momento para que ambos presidentes marquen la importancia de los 40 años. Si lo hacen en el sur, si lo hacen en el paso internacional Samoré o en otro lugar, eso no es lo importante. Lo importante es el diálogo”.

Finalmente, Faurie ratificó que el encuentro “nosotros lo tenemos en agenda, esperamos que sí. Ya veremos en qué momento. Una fecha ideal es el 21 de noviembre, pero si da para que sea el 16 de noviembre, no va a pasar nada”. El posible encuentro entre Javier Milei y Gabriel Boric, marcado por el diálogo y la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad, promete ser un evento significativo en las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile.