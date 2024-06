Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respondió este lunes al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, asegurando que hace casi dos años le entregó antecedentes de venezolanos que pertenecen al crimen organizado, sin embargo, acusó que “no hicieron absolutamente nada”.

La edil comunal afirmó la semana pasada que en Chile “hay bastante evidencia” sobre “políticos que se financian con platas del narco”. Estos dichos fueron criticados por parte del subsecretario Monsalve, quien indicó que la autoridad comunal “habló más como candidata presidencial”.

“La pregunta que yo le haría a la alcaldesa es si está dispuesta a levantar el secreto bancario, ya que ella lidera hoy día un sector político amplio, que tiene presencia mayoritaria en el Congreso”, indicó en aquella oportunidad la autoridad.

Bajo ese contexto, Matthei respondió al secretario de Estado, afirmando que hace casi dos años le pidió para entregarle datos sobre venezolanos involucrados en diversos crímenes.

“Le llevamos 75 nombres, con nombre y apellido, dónde vivían, fotos, videos, todo ello de personas que pertenecen a crimen organizado, los ‘motochorros’ que le llamamos, puros venezolanos, le dijimos de dónde vendrían los venezolanos, todos vienen de una misma provincia”, dijo.

“Le llevamos todos los antecedentes, por escrito, se los entregamos oficialmente. No se ha hecho nada respecto a ello, nada”, lamentó.

A lo anterior, apuntó que “si no son capaces de hacer nada con respecto de criminales, que nosotros habíamos detenido y que les entregamos todos los antecedentes, no vengan hoy día a pedir más datos si no hacen nada con ellos“.

“Les entregamos el organigrama completo hace un año y medio, no hicieron absolutamente nada y han participado después en al menos todos esos crímenes. Esos son los que sabemos, probablemente han participado en muchos más”, remarcó Matthei.

“Entonces, dejémonos de farsa”, emplazó la autoridad comunal, sosteniendo que “acá el crimen organizado ha penetrado en Chile, nosotros tenemos que poner todas las fuerzas de manera conjunta”.

“No convirtamos esto en un tema entre Gobierno y oposición, no convirtamos esto en una mentira, porque todo el mundo sabe que el narco está en todas partes. Los chilenos ya lo saben y yo estoy segura de que todavía es tiempo para ganarles la mano”, comentó.

Por lo tanto, la alcaldesa de Providencia pidió actuar con “cordura y responsabilidad” para ganarle al narcotráfico.

“Cuando llevamos realmente los nombres, los apellidos, las fotos, la organización y los videos, se haga algo, en vez de estar pidiendo después cosas que solamente es una crítica política”, cerró.