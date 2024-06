Comparte

Los diputados de la Comisión de Educación, Stephan Schubert (PRep) y Karen Medina (PDG) expresaron su preocupación ante el aumento de la deserción escolar en las aulas a lo largo del país.

Esto luego de que más de 670 mil alumnos presentan inasistencia grave, lo que incrementa el riesgo de que abandonen los colegios y queden excluidos del sistema escolar. Asimismo, alrededor de 50 mil escolares salen del sistema cada año.

Bajo esa línea, el diputado Stephan Schubert declaró: “La deserción escolar, en lugar de disminuir, se ha aumentado. Eso da cuenta de que, como hemos señalado un principio, el Ministerio de Educación tiene el foco opuesto, donde no están las necesidades”.

“Tenemos un profundo problema con el sistema de administración de los SLEP y los traspasos, con el sistema de admisión escolar o SAE, que entre otras cosas, tiene un problema no solo matrícula, sino que también de la calidad de la educación que estamos ofreciendo debido a la inseguridad en las aulas de clase”, expresó.

Agencia Uno

El llamado al Ejecutivo para que tome cartas en el asunto en materia de Educación

Además, ambos diputados emplazaron al jefe de la cartera en Educación, Nicolás Cataldo, y a las autoridades del Ejecutivo en no poner esfuerzos para frenar esta problemática.

“Pero tenemos al ministerio preocupado de la deuda histórica, preocupado de transmitir ideología a través del sistema educacional y no de resolver los problemas. En primer lugar, que los alumnos tengan matrícula, en segundo lugar, que puedan asistir al colegio, en tercer lugar, que puedan aprender y que tengan también seguridad en las salas de clase. Aquí es necesario reenfocar al Ministerio de Educación en las necesidades que realmente el ministerio tiene, y prueba de ello es que la deserción escolar no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado”, señaló Schubert.

Por su parte, la diputada Karen Medina señaló: “Tenemos falencias graves en el sistema de educación y obviamente afectan la asistencia como también el reingreso de nuestros alumnos que han desertado a lo largo de este tiempo”.

A lo que enfatizó: “Hoy día, si el ministerio no se pone las pilas en invertir, en recuperar no solo los apoyos a través de fundaciones, a través de profesionales, sino que también de infraestructura, va a seguir perjudicando tremendamente a nuestra clase baja, a nuestra clase media, que son los que ocupan la educación pública y van a terminar emigrando todos al sistema privado porque la calidad de la educación es deficiente”.