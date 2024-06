Comparte

El diputado por la Región de Los Lagos, Mauro González, denunció las limitadas condiciones laborales que enfrenta el personal de Gendarmería en Puerto Montt.

Durante su visita a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), ubicada en la excárcel conocida como Chinchín, González señaló que los altos mandos de Gendarmería planean quitar la alimentación a los funcionarios y sustituirla por una tarjeta con $3.600 diarios.

“El maltrato a Gendarmería acá en Puerto Montt no da para más. Hoy día me encuentro en la USEP, acá en la ex cárcel conocida como Chinchín, donde los funcionarios han denunciado que los altos mandos, los altos mandos de Gendarmería, le quieren quitar hasta la alimentación”, sostuvo el parlamentario.

A lo que agregó: “Eso es una vergüenza, es inaceptable. Le quieren quitar su casino. Hoy día lo que quieren hacer es entregarle una tarjeta con $3600 para que tengan alimentación en el día”.

Asimismo, el legislador afirmó que esta decisión reduce los derechos y la calidad laboral de los funcionarios, quienes ya han visto el cierre del policlínico por falta de profesionales, afectando a más de 400 personas. En el tema de la alimentación, más de 100 funcionarios se verán perjudicados.

El diputado enfatizó la importancia de que los altos mandos de Gendarmería, las autoridades locales y del Ministerio de Justicia tomen conciencia de la gravedad de la situación antes de que ocurra una movilización.

“Nosotros vamos a levantar la voz, vamos a oficiar, vamos a visibilizar, porque esto que está ocurriendo acá en la USEP es totalmente injusto”, declaró.

“Los funcionarios tienen razón y no esperen, — altos mandos de Gendarmería y también autoridades Políticas del Ministerio de Justicia —, no esperen una movilización recién para tomar conciencia de lo que está ocurriendo en este lugar, que es realmente muy, pero muy grave”, afirmó.