Este viernes el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, acusó un “ninguneo” por parte de su par de Providencia, Evelyn Matthei, tras anunciar sus intenciones de postular como candidato presidencial.

“La alcaldesa ha tenido una muy mala semana con el gobierno, ha sido una muy mala semana para ella y nosotros la hemos apoyado públicamente porque creemos que, efectivamente, creemos que el problema del narcotráfico en la política es algo que hay que erradicar”, afirmó.

“La vamos a seguir apoyando públicamente, a pesar de esta reacción tan impropia que acaba de tener”, manifestó Carter.

“Yo no voy a responder a ese tipo de comentarios porque más que prender hay que aprender y hay personas que no aprenden que la política se hace sumando y no restando, que la política se hace sumando y no ninguneando”, declaró.

“Sólo le vamos a responder con una palabra: unidad. Y le pedimos dos cosas: primero, cambiar el tono, dejar atrás la política de las zancadillas, de las puñaladas y pasar a la política de la unidad”, afirmó.

“Junto con invitarla a cambiar el tono, la invitamos a dejar de lado el nerviosismo, porque el nerviosismo es muy mal consejero“, declaró el alcalde.