Manuel José Ossandón, senador de Renovación Nacional, se refirió a las cartas presidenciales de Chile Vamos, inclinándose por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

En Mesa Central de Canal13, Ossandón manifestó: “Lo que yo quiero es que la mejor persona que pueda sacar a Chile de los problemas que tiene, es la que tenemos que ayudar”.

Junto a lo anterior, el senador señaló que “no tiene dónde perderse” y que su opción está definida.

“Hoy tenemos dos precandidatos, que en el fondo son incomparables: Una es Evelyn Matthei, que es exministra, alcaldesa, senadora, con una trayectoria que ya viene de vuelta; y un alcalde (Carter) que lo ha hecho bastante mal, que tiene mucha capacidad en los medios de comunicación -de tapar sus errores- que no tiene un sustento como ella”, expresó.

En esta línea, Ossandón indicó que le daría dos consejos a Evelyn Matthei: primero “que lidere un gran acuerdo y una tregua con el Presidente Boric -a pesar de que yo creo que es el presidente más malo del siglo-, pero Chile está llegando a un problema grave”

“Lo otro es que no se lleve con dimes y diretes con un tipo como Carter, que no pierda el tiempo, que además adelantamos una candidatura presidencial que la gente no quiere”, agregó.

“No lo veo prendiendo” y “dejar de lado el nerviosismo“

Esta semana, los dos posibles candidatos del conglomerado entregaron nuevas declaraciones.

“A mí me ha pasado muchas veces que llevo un candidato a diputado o a alcalde que yo creía que iba a prender, y a Rodolfo Carter por ahora no lo veo prendiendo“, comentó Matthei.

La respuesta de Carter a lo anterior fue “cambiar el tono, dejar atrás la política de las zancadillas, de las puñaladas y pasar a la política de la unidad”.

Además, el edil invitó a su par de Providencia a “dejar de lado el nerviosismo” ya que es “un muy mal consejero”