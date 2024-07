Comparte

La diputada RN, Camila Flores, acompañada por representantes del mundo circense, hicieron un llamado urgente a las autoridades del Mineduc para obtener financiamiento destinado a la educación a distancia de los niños de circo.

Actualmente, reciben clases virtuales desde el primer año de enseñanza básica, gracias a un programa piloto financiado en gran medida por las familias circenses. Sin embargo, este esfuerzo carece del apoyo estatal necesario para contratar profesionales expertos en cada asignatura.

“Estos menores, por las dificultades itinerantes de donde tienen que vivir junto a sus papás, quienes trabajan y desarrollan el arte circense, tienen serias dificultades para poder educarse. Desde la época de la pandemia están desarrollando, con financiamiento propio y no estatal, clases de manera virtual para poder entregarles educación a estos niños que se encuentran en distintas partes del país e incluso fuera del país”, explicó la parlamentaria.

La diputada destacó que actualmente solo 60 niños y adolescentes se educan mediante este programa, aunque la demanda real podría llegar a 600, afirmando que “les han cerrado la puerta en la cara”.

“Se supone que es el gobierno de los niños. Al Presidente Boric le encanta sacarse fotos con los niños, hablar de la importancia de la educación, hablar de la importancia del mundo de la cultura y ¿dónde está el apoyo para algo que además está garantizado en nuestra constitución política, que es el derecho a la educación para estos cerca de 600 niños y jóvenes que hoy día no tienen la posibilidad de educarse por el trabajo que realizan sus padres?”, emplazó Flores.

Agencia Uno

La solicitud del mundo circense al Mineduc

A sus palabras se sumó Bárbara Rebolledo, representante del circo tradicional familiar chileno, quien enfatizó en la urgencia de la situación: “Hemos tocado muchas puertas y no hemos tenido respuesta. Hemos llegado a los medios de comunicación para hacer esto público, porque nuestros hijos no están recibiendo la educación que ellos merecen”, sostuvo.

“Los niños de circo, artistas circenses, llevan una tradición del circo, pero también queremos prepararlos para la vida. No porque lleven el arte circense no van a ser educados. Así que yo le pido al Mineduc que nos ayude y no deje que nuestros hijos puedan estudiar”, agregó.

En la misma línea, Katherine Arancibia, profesora e impulsora del proyecto educativo Aluprancir , afirmó que “esta problemática es desde siempre. Hemos golpeado puertas de senadores, otros diputados”.

“Llegamos al Ministerio de Educación, fuimos al Instituto de Derechos Humanos, fuimos al Ministerio de Cultura, ya que el circo es patrimonio cultural nacional y nadie nos da una respuesta. Así que seguimos buscando ayuda”.