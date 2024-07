Comparte

Esta jornada comenzó la desocupación de las tomas de terreno en el sector de Los Álamos, en la provincia de Arauco, luego de que venciera el plazo de una orden de desalojo emanada por la Corte Suprema.

Sobre esta situación, la diputada Karen Medina, expresó su preocupación por el problema humanitario que se va a generar, considerando las bajas temperaturas y las lluvias que han azotado a la región del sur del país.

“El día de hoy están dando inicio a una orden de la Corte Suprema de desalojo. Sabemos que la provincia de Arauco es zona de conflictos, sabemos que no hay oferta de vivienda, que hay un déficit habitacional muy alto, donde las empresas hoy día no adjudican proyectos y no quieren construir ahí por lo peligroso de la zona”, criticó la parlamentaria

En la misma línea, Medina fue enfática al señalar que “las autoridades tanto locales en la comuna de Los Álamos, como las autoridades regionales que están en conocimiento de esto y las autoridades nacionales, como son el Ministerio de Vivienda, de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, hoy día han hecho oídos sordos frente a nuestra demanda de ayuda en beneficio de aquellas familias que van a ser tiradas a la calle en pleno invierno”.

Detalles de la solicitud para evitar el desalojo en Los Álamos

Sobre la solicitud, la diputada señaló que “estamos pidiendo una prórroga a esta sentencia judicial, que debe cumplirse porque estamos conscientes que están en una toma ilegal, pero también debe haber un Estado que resguarde, que garantice soluciones habitacionales a estas familias. Nos preocupan las embarazadas que viven en esas tomas, aquellos niños y aquellos adultos mayores que hoy día no tienen donde ir.

“Golpeamos todas las puertas buscando una prórroga, pero hicieron oídos sordos: son autoridades incompetentes”, expresó la legisladora.

Finalmente, recalcó la falta de voluntad de las autoridades para lograr soluciones definitivas.

“Forestal Arauco siendo dueños de los terrenos, tiene la disposición hoy día de hacer entrega de paños de terreno para una solución habitacional, para ello hay que negociar con el gobierno regional para que puedan comprar estos terrenos y también tienen una opción de hacer venta directa como un plan piloto para ayudar a solucionar el déficit de viviendas, pero estas mesas de negociación no avanzan porque las autoridades no están comprometidas con ello”, dijo.