En conversación con La Mañana de Agricultura, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se refirió a las negociaciones de la colectividad con el resto de la oposición por las candidaturas de cara a las elecciones municipales de octubre.

“Hoy tenemos que entrar ya en una recta final, quedan cuatro semanas para inscribir finalmente a los candidatos. Tenemos que afinar este grupo de comunas de las que no hicimos un anuncio. Entendemos que son varias del interés y de la prioridad de los otros partidos de oposición”, señaló.

"Tenemos el desafío de que en la próxima semana y en los próximos días podamos lograr esos acuerdos y esas coordinaciones que nos permitan llegar con candidatos únicos a la elección de octubre", afirmó

Respecto a la eventualidad de no lograr candidatos únicos en dichas comunas, debiendo competir con otras figuras de oposición, Balladares adelantó que “en el caso de las elecciones uninominales, como de alcaldes o gobernadores, yo siento que desde RN y Chile Vamos es la obligación llegar a un acuerdo con un solo candidato de oposición”.

“La unidad del sector de oposición es importante para recuperar esas más de 200 comunas, esas 15 capitales regionales que hoy están en manos de la izquierda. Ese es nuestro desafío, necesitamos generar candidaturas que le hagan sentido a los vecinos de las comunas”, explicó Balladares.

“Nosotros tenemos que encontrar un mecanismo de resolución con todos los partidos que nos sentimos oposición para hacernos una convicción de quién es el mejor candidato para que nos represente”, agregó.

“Esto no se trata de cupos, no se trata de números. Se trata de elegir a los mejores candidatos que recuperen las comunas para los vecinos. Cuando hay un buen candidato que gana, que no es de nuestro partido ni coalición, todos tenemos que ser generosos y ponernos detrás de ese candidato. Lo mismo tienen que hacer todos los partidos”, sentenció

“Los Republicanos han partido este proceso de elecciones territoriales diciendo que van a llevar candidatos en todas las regiones de Chile. Nosotros creemos que eso es un error. El valor de llegar en unidad es muy importante”, criticó la secretaria general de RN.

“No es una buena idea ir separados, la primera vuelta tiene un umbral más pequeño, se gana con un 40% de los votos, con eso nos hacemos mucho más competitivos en varios lugares si llegamos en unidad. El llamado es que de verdad nos sentemos a conversar en las 16 regiones“, expresó.

“Esperamos que esta semana y en los días que nos quedan, el Partido Republicano efectivamente se abra a poder conversar todas las opciones sobre la mesa, tanto gobernadores como alcaldes”, agregó.