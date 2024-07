Comparte

La Sala del Senado aprobó la prórroga a la Ley 21.368, conocida como Ley de Plásticos de un solo uso, extendiendo los plazos para la entrada en vigencia de varios de sus aspectos más importantes.

Esta decisión surge en respuesta al retraso en la publicación del reglamento necesario para su correcta implementación.

El proyecto propone ajustar los plazos de implementación de los artículos 3, 4 y 5 de la ley, que restringen la entrega de productos de un solo uso dentro y fuera de establecimientos gastronómicos, ampliando el período de entrada en vigencia a 54 meses desde la publicación de la presente ley, es decir, hasta febrero del 2026.

Agencia Uno

Argumentos para la prórroga

El senador Sergio Gahona (UDI), Presidente de la Comisión de Medioambiente del Senado, explicó en sala que “tenemos un plazo fatal para esto, que es el 13 de agosto, cuando entra en vigencia la totalidad de esta ley. Retrasar más aún esto (el proyecto de ley) nos genera enormes complicaciones (…) Todavía falta el trámite en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que, durante la primera discusión del proyecto, que se realizó en sala, el senador Gahona detalló que “el plazo original para la dictación de este reglamento era el 13 de febrero del 2023, es decir, hace un año y cuatro meses”.

“Este reglamento debía establecer los procedimientos y requisitos para la implementación de las disposiciones de la ley”, indicó.

Hasta la fecha, no hay certeza sobre cuánto tiempo tomará al Ministerio de Medio Ambiente publicar este reglamento, aunque se estima que no será este año.

El senador también argumentó que la ausencia de este reglamento está generando incertidumbre y falta de certeza jurídica en la industria gastronómica, ya que aún no han podido tomar las medidas necesarias para cumplir debidamente con la ley.

Preocupaciones similares comentó durante estas semanas la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) asegurando que, dado los distintos impactos de la normativa en el territorio municipal, se debería postergar para ser implementada adecuadamente, además de la necesidad de una capacitación a funcionarios de las municipalidades.

Debate de la moción en la sala del Senado

Durante la discusión en sala, el senador Ricardo Lagos Weber, miembro de la comisión de Medioambiente, explicó que “lo que hicimos en la comisión respecto de este proyecto en particular fue modificar única y exclusivamente la entrada en vigencia de ciertas disposiciones. No tocamos ni un solo elemento sustantivo del proyecto, no agregamos algún criterio adicional”.

El senador Jose Miguel Insulza, abordó que “Hay todavía un problema muy serio, que aquí es un problema práctico de cómo se deshacen las instituciones, los cafés, los restaurantes, etc, de una cantidad de basura que no hay ninguna posibilidad para reciclar. Yo pienso que esos problemas todavía existen, pero por lo menos estoy de acuerdo en que se amplíe el plazo para poder resolverlos”.

Por su parte, la senadora Isabel Allende coincidió en la necesidad de la aprobación de esta prórroga: “Creemos que es razonable que avancemos en lo que este país ha hecho, ir de a poco sustituyendo los usos de plástico de un solo uso, pero con los tiempos necesarios, con la responsabilidad necesaria, con la gradualidad necesaria”, señaló.