Alcaldesa Matthei valora veto a proyecto de elecciones en dos días Es muy importante cuidar la democracia

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, valoró este miércoles el anuncio del Gobierno de presentar un veto al proyecto para realizar las elecciones municipales y regionales en doble jornada.

En concreto, con esta acción el Ejecutivo busca “establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones”, dijo esta mañana el ministro Secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

Lo anterior, se debe a que durante la jornada del martes el Senado rechazó el informe de la Comisión Mixta sobre las discrepancias en ambas cámaras respecto a este tema.

Ante esto, la alcaldesa Matthei sostuvo que “es súper importante cuidar la democracia y los países que no la cuidan, son aquellos que empiezan a cambiar las reglas del juego antes de cada elección. Eso realmente es inaceptable“.

“Tengo entendido que el Gobierno ya anunció un veto, me alegro profundamente de ello, porque creo que es la forma en que los chilenos esperan que se maneje Chile, con responsabilidad por todos lados y obviamente sin andar cambiando las reglas del juego justo antes de alguna elección de tal manera que me vaya un poquito mejor”, comentó la edil comunal.

No es sano, no es correcto cambiar las reglas del juego a meses de las elecciones. Esas son trampas que hemos visto en Venezuela, en Nicaragua y que no queremos en Chile. Tenemos problemas de participación enormes y creo que es un error eliminar el voto obligatorio.



