Este miércoles el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirió al debate en torno a las elecciones de octubre y la posibilidad de que estas se desarrollen en dos días, esto tras el rechazo al informe de la comisión mixta.

Fue ayer cuando en el Senado se rechazó el informe tras la abstención de parlamentarios del oficialismo, desatando las criticas desde la oposición al sector, acusando que no quieren que las votaciones sea de carácter obligatorio.

En ese sentido, en el marco de una sesión de la sala de la Cámara de Diputados, el parlamentario del oficialismo aseguró que con la multa por no asistir a votar, en el caso del voto obligatorio, se busca “castigar a los pobres”.

“¿Quiénes son los que no votan, a los que quieren obligar, forzar a ir a votar? Son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobre, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a quienes se niegan a subirle la pensión”, afirmó.

“Porque consideran que ellos saben lo que los pobres tienen que hacer, es decir, están diciendo que los pobres no votan por flojos”, aseguró.

“Me van a disculpar, pero si uno va a las 5 de la mañana desde Visviri hasta Puerto Williams, son justamente los pobres los que se levantan más temprano a trabajar, por lo tanto, en este país los pobres no son flojos, ese no es el problema, y lo grave no es que no voten, es que no quieran votar”, declaró.

“Eso no se soluciona obligándolos ni quitándoles su dinero, amenazando a los adultos mayores. El problema es que el modelo neoliberal concentra la riqueza y el poder y la concentración es lo contrario a la democracia, que es justamente la distribución del poder. El problema de Chile y de esta democracia no es la flojera de los pobres, sino que el problema es el capitalismo”, cerró Winter.