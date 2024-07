Comparte

Los diputados de Renovación Nacional han solicitado al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz Salamanca, que transparente los millonarios costos asociados a la investigación que llevó a cabo la Fiscal Ximena Chong contra el ex Cabo de Carabineros Sebastián Zamora.

Esta solicitud surge tras la absolución de Zamora por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

En un oficio, los diputados Ximena Ossandón, Hugo Rey, Andrés Longton, Diego Schalper y José Miguel Castro manifestaron su preocupación por el “rumbo cuestionable” de algunas investigaciones en la Fiscalía.

Asimismo, destacaron la reciente absolución de Zamora, quien fue acusado de homicidio frustrado por la caída de un manifestante desde el Puente Pío Nono en octubre de 2020.

Cuestionamientos a la labor de la Fiscal Chong

Los parlamentarios señalan que la Fiscal Chong “persistió” en el juicio a pesar de la falta de pruebas contundentes.

“Este veredicto evidencia una persecución sin rigor probatorio y en colisión con el Principio de Objetividad que debe guiar la labor persecutoria del Ministerio Público”, afirman los diputados.

Además, mencionan que varios testimonios y pericias indicaban desde el inicio que la imputación carecía de fundamentos sólidos, anticipando el fracaso de la acusación. La Bancada RN advierte que “el Principio de Objetividad queda pisoteado de forma grave y creemos que una muestra clara de ello es lo ocurrido con el ex Cabo Zamora. Lo anterior no es baladí, ya que un rol carente de objetividad por el órgano que tiene la exclusividad de la persecución penal en nuestro país es una señal de un Estado de derecho cojo, en el que no se respetan los Derechos Humanos”, dice el escrito.

Fiscal Ximena Chong – Agencia Uno

Costos económicos de las investigaciones

Finalmente, los parlamentarios RN ponen en cuestión el costo económico de las investigaciones lideradas por la Fiscal Chong, subrayando “la necesidad de una cuantificación económica de los recursos públicos utilizados en el caso del ex Cabo Zamora”.

“Este análisis permitiría a la ciudadanía evaluar de forma transparente la eficacia del trabajo de la Fiscalía y el desempeño de la Fiscal Chong”, indicaron.

En conclusión, los legisladores solicitaron al Fiscal Armendáriz que entregue detalles sobre los costos asociados a la investigación contra Zamora, considerando que su absolución es un capítulo más en una historia de fracasos recientes, en los que ven un factor común: el prejuicio hacia las labores policiales.