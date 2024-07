Comparte

El exministro Giorgio Jackson (FA) hizo su autocrítica por sus declaraciones sobre el caso Pío Nono. El frenteamplista reconoció haberse equivocado sobre el cabo Zamora en dichos emitidos en 2020 mientras era diputado.

“El funcionario criminal va a seguir en funciones. El director general que notificó que no daría a nadie de baja sigue en el cargo. El gobierno que se querelló cuando lanzaron una moto al río no se va a querellar cuando lanzan a un menor de 16 años al río. Lo que es bencina al fuego”, fue el mensaje tuiteado.

La autocrítica de Giorgio Jackson

Giorgio Jackson participó en Estado Nacional este domingo en donde hizo su autocrítica. En el programa donde le consultaron por sus palabras en 2020, luego que el cabo fuese absuelto. “Sin duda hago un mea culpa. Y creo que hay que hacer un mea culpa en la justa medida”.

“Lo principal es que creo que, en lo personal y es una situación que nos embarga a quienes estamos en la opinión pública y en el Congreso, reaccionamos muy rápido y con poca información. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender de los procesos políticos”, agregó.

En cuanto al fallo en sí, el extitular de la Segpres también entregó su parecer. “Lo que veo que hay del fallo es que es unánime respecto a un tipo de delito, que en este caso es el homicidio frustrado, el cual exige comprobar dolo y en este caso no pudo ser comprobado. Y era muy difícil llegar a comprobar una cuestión de esta naturaleza. Pero convengamos en que ustedes vieron el video, yo vi el video y eso no es algo que queremos que se enseñe en la Escuela de Carabineros de cómo proceder en un procedimiento policial”.

“Por lo tanto, no es que haya habido una acción que haya sido irreprochable. Sencillamente, lo que el tribunal dijo es que es una acción que no constituye un homicidio frustrado. Y en eso no hay nada que decir respecto al fallo judicial, eso ya fue materia de justicia”, aclaró Giorgio Jackson en medio de su autocrítica.

Agencia Uno.

Le pediría perdón al cabo Zamora

En ese sentido, el exparlamentario insistió en que “no debería haber actuado tan rápido. Creo que esas actitudes en un momento de ebullición social hay que tratar de ponerles una pausa. Lo que sí creo es que hay partes de la crítica que han servido en el sentido de que los procedimientos policiales han ido cambiando, que ahora hay más conciencia respecto a los límites que tiene que haber en cuanto a materia de derechos humanos. Y también sabemos que hay varios casos en los que sí ha habido condena porque hubo violaciones, no sistemáticas (…) pero sí hubo muchas violaciones a derechos humanos en el contexto del estallido social”.

También fue consultado respecto a si le pediría perdón al absuelto funcionario policial. En ese sentido, Jackson se mostró dispuesto a eliminar la publicación y entablar una conversación. “Creo que eso fue un error, yo estoy disponible a bajar el tuit a exactamente todo. No he tenido una conversación con el cabo Zamora. Creo, eso sí, que hay que esperar la sentencia, ¿para qué? Para saber efectivamente lo que hubo y poner en justa medida la crítica”.

“Como dije anteriormente, creo que ese procedimiento no estuvo bien. El resultado de ese procedimiento es que una persona cayó y se lesionó gravemente. Entonces, teniendo los antecedentes de la sentencia judicial, no tengo ningún problema con tener una conversación si es que él se sintió aludido. Si es que me lo plantea, yo no tengo ningún problema por conversar con él y llegar a alguna solución, no estoy cerrado en ningún caso”, concluyó.