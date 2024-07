Comparte

La diputada de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, Catalina del Real, llamó a ampliar el subsidio eléctrico para proteger las residencias para adultos mayores y personas con discapacidad, ante el alza en el costo de la energía eléctrica.

“Muchas de estas personas, a pesar de su situación de vulnerabilidad, no califican para el Registro Social de Hogares, debido a que viven bajo el cuidado de organizaciones sin fines de lucro. Esta situación les impide postular al subsidio destinado a mitigar el impacto del alza en el costo de la energía eléctrica”, declaró la legisladora.

Por esto, la parlamentaria puntualizó que muchas entidades que se enfocan en el cuidado de personas mayores enfrentan graves dificultades financieras debido a los atrasos y complicaciones en la recepción de subvenciones estatales. Y ahora, “la combinación de bajos montos de financiamiento y los nuevos aumentos en las cuentas de luz podría llevar a algunas de estas residencias a cerrar sus puertas”, advirtió del Real.

Ante esta crítica situación, la diputada Del Real solicitó al Gobierno que incorpore a las residencias para adultos mayores en los criterios de focalización de beneficios sociales, como el subsidio eléctrico, permitiéndoles acceder a los subsidios de las cuentas básicas de servicios.

“Es fundamental que consideremos que estas residencias atienden a personas que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, quienes probablemente calificarían para el beneficio si vivieran en sus hogares familiares“, explicó.

La congresista también abordó la problemática de las entidades sin fines de lucro que promueven el acceso a la vivienda para personas mayores mediante arriendos protegidos, señalando que “la mayor parte de los beneficiarios de este programa son -según el Registro Social de Hogares- personas mayores del 40% más vulnerable; sin embargo, una parte importante de estos edificios son “clientes libres”, por lo cual cada hogar no es “cliente regulado”, imposibilitando el acceso al nuevo subsidio eléctrico, ya que, al no ser propietario, no poseen un número de cliente”.

En vista de lo anterior, la diputada ofició a los Ministerios de Hacienda, Energía y a Desarrollo Social y Familia,’ para que analicen la situación y posibiliten la entrega de subsidios para el pago de las cuentas de luz a las residencias para adultos mayores y personas con discapacidad, así como aquellos beneficiarios de los subsidios públicos de arriendo.

“El bienestar de nuestros adultos mayores y personas con discapacidad debe ser una prioridad para el Gobierno y, por lo mismo, no pueden quedar afuera de estos beneficios”, concluyó del Real.