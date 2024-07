Comparte

La alcaldesa de Independencia, Carola Rivero, anunció la posibilidad de implementar un toque de queda comercial y un plan de seguridad integral en el barrio Maruri, tras un reciente homicidio en el sector.

La alcaldesa señaló la necesidad de medidas concretas y extraordinarias para garantizar la seguridad de los vecinos.

“Hoy hemos registrado un nuevo homicidio en nuestra comuna. Este trágico evento nos obliga a tomar acciones como un toque de queda comercial en un cuadrante específico”.

A lo que agregó: “No puede ser que barberías, pollerías y otros comercios operen hasta altas horas de la madrugada. Esta medida es necesaria para reducir la actividad nocturna que facilita la ocurrencia de delitos y devolver la tranquilidad a nuestros vecinos”.

Plan de Intervención Municipal

Además, Rivero presentó un plan de intervención municipal que incluye varias acciones:

Copamiento territorial del sector.

Instalación de tótems y casetas de seguridad.

Implementación de drones con vigilancia policial.

Estas medidas buscan abordar de manera integral la problemática de seguridad en el barrio Maruri y recuperar el espacio para la comunidad.

Recuperar la seguridad y la paz en Independencia

“La situación en el barrio Maruri es inaceptable. No podemos permitir que un barrio que alguna vez fue el hogar de Pablo Neruda se convierta en un lugar inseguro. Estas acciones buscan devolver la seguridad y la paz a nuestra comunidad”, subrayó Rivero.

La alcaldesa también hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se sumen a estas iniciativas y aseguró que está a la espera de la confirmación de una reunión urgente con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el delegado presidencial.

Posición frente a las renuncias de autoridades

En relación con las renuncias de autoridades, Rivero afirmó: “Es absurdo y no comprender nada. Si fuera por eso, deberían renunciar todos los parlamentarios que no han sido capaces de tramitar una reforma previsional o levantar el secreto bancario para combatir la delincuencia. No hay que debilitar las autoridades, eso es lo que quieren los delincuentes: el desorden”.