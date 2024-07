Comparte

El senador José Miguel Insulza (PS) utilizó su perfil en la red social X para solicitar al gobierno de Gabriel Boric que decrete estado de sitio en la Región Metropolitana.

El parlamentario expresó su preocupación por la creciente naturalización de los homicidios en la región, tras una seguidilla de 17 asesinatos en los últimos días.

Ola de Violencia en la Región Metropolitana

El senador destacó que la mitad de estos homicidios ocurrieron en dos incidentes graves: una balacera en una fiesta en Lampa, que dejó cinco muertos, y una masacre en Quilicura, donde cuatro adolescentes perdieron la vida.

El martes, otro incidente violento se reportó en Cerro Navia, donde a un hombre se le asesinó en la calle Rahue. Carabineros acudieron al lugar tras recibir una denuncia sobre un vehículo con un hombre herido en su interior.

Según informes, la víctima circulaba junto a su pareja cuando fueron interceptados por otro automóvil, cuyos ocupantes le dispararon.

Al respecto, el legislador socialista enfatizó la gravedad de la situación, comparándola con los peores tiempos de violencia en El Salvador.

Declaraciones del Senador Insulza

Por su parte, Insulza expresó su alarma ante la cifra de homicidios: “Veinte muertos en el fin de semana es una cifra salvadoreña de los tiempos de las Maras”.

“O sea, cuando se empieza a normalizar la matanza, en realidad estamos en problemas”, expresó.

Además, el congresista partidario del gobierno manifestó que, aunque anteriormente se oponía a la idea de un estado de sitio, ahora considera razonable tomar medidas drásticas para recuperar el control de la ciudad.

“Usted me ha dicho hace cuatro, cinco años atrás, he estado de sitio y yo le hubiera dicho que no. Pero a esta altura es mínimamente razonable decirles que retomemos el control de la ciudad por dios, retomemos el control”, enfatizó el senador.