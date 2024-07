Comparte

A pesar de los anuncios en materia de seguridad que anunció el Ejecutivo, desde el Partido Social Cristiano señalaron que continuarán con la intención presentar una Acusación Constitucional contra la Ministra del Interior, Carolina Tohá.

Desde el colectivo, señalaron que continuarán con el proceso “a pesar de la negativa que ha dado Chile Vamos ante esta herramienta constitucional”.

Bajo esa línea, el anuncio lo hizo este jueves la presidenta nacional del partido, la diputada Sara Concha.

La parlamentaria indicó que esta acusación se basa en que “la Ministra Tohá ha demostrado una incapacidad flagrante para abordar el aumento de la delincuencia, dejando a la ciudadanía expuesta y vulnerable”.

Además, acusó de “falta de políticas preventivas”, “descoordinación en la implementación de medidas de seguridad y “desprotección de las fuerzas del orden”.

Por su parte, el vicepresidente nacional, Hector Muñoz, expresó: “A pesar de la cobardía de algunos que se dicen de oposición y la desconexión total que tienen con los chilenos. El Partido Social Cristiano (PSC) presentará de igual manera la acusación constitucional contra la Ministra del Interior, Carolina Tohá, debido a la alarmante crisis de seguridad que atraviesa nuestro país”.

Asimismo, la diputada y jefa de bancada PSC, Francesca Muñoz agregó “la situación actual en materia de seguridad ha alcanzado niveles insostenibles, afectando gravemente la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La falta de medidas efectivas e incapacidad para implementar políticas que garanticen la protección y seguridad de todos los chilenos son motivos más que suficientes para llevar a cabo esta acción constitucional”.

Chile Vamos se resta de participar en la Acusación Constitucional

Por su parte, el diputado y jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Benavente, indicó no es prioridad para el partido sumarse a la iniciativa del PSC, aunque no lo descartó en un cien por ciento.

“Creemos que no es tiempo para pensar en acusaciones constitucionales, no obstante, es una medida que está presente en la Constitución y que, por cierto, no descartamos”.

Bajo esa línea, la diputada y jefa de la bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, planteó que actualmente se debe “entregar soluciones legislativas y políticas frente a la crisis de seguridad en que nos tiene sumido el crimen organizado”.

“A las familias no les importa si un ministro se va por ineficiente o no, les importa que les aseguren que si ellos o sus hijos salen de su casa regresarán con vida a sus hogares. Los 15 homicidios de la última semana son un llamado urgente a la acción y a la unidad para devolver la tranquilidad a nuestros vecinos”, manifestó.