El presidente de la Mesa de Seguridad de la Sofofa, Rodrigo Hinzpeter, abordó en La Mañana de Agricultura la crisis de seguridad que vive en el país y el anuncio del presidente Gabriel Boric de construir una cárcel de alta seguridad para enfrentarla.

“Estamos frente a una situación crítica. Es evidente que se está actuando un poco reactivamente. Es natural que cada autoridad comunal, diputados, senadores y desde el Gobierno planteen distintas soluciones, en un contexto de la desesperación que están enfrentando”, señaló.

“La delincuencia y el crimen organizado son fenómenos tan complejos, que si no existe unidad de criterio y se empiezan aplicar medidas dispersas, en unidades geográficas relativamente pequeñas, la verdad es que se va a producir lo que se conoce como el desplazamiento del crimen”, advirtió.

“Si en una esquina hay mucho crimen y se impone un toque de queda, los delincuentes no van a respetarlo, lo que van a hacer es desplazarse a tres o cuatro cuadras, donde el toque de queda no exista. Eso demuestra por qué no puede entregarse a distintas y múltiples autoridades la implementación de soluciones”, explicó.

“Cuando fui ministro del Interior, intenté plantear una ley el 2011, que la caricaturizaron como ‘Ley Hinzpeter’, donde hay una declaración en la prensa en que yo dije que si hoy no hacemos nada, en diez años más vamos a tener el crimen organizado instalado en Chile“, declaró.

“Estamos en una situación tan extrema, que no es posible descartar ninguna solución extrema, incluido el estado de sitio. A mi me gustaría que el Gobierno, en esa materia, fuera super transparente. Si lo va a establecer, explique detalladamente cuáles son los razonamientos y reflexiones que lo llevan a eso, y que haga lo mismo si llega a no imponerlo”, sentenció.

“En este caso, es tan importante lo que se está jugando que no podemos quedar entregados como sociedad a un sencillo ‘si o no’. El Presidente va a tener que dar un paso más allá. Para poder ordenar un poco y dar unidad al combate en contra de la delincuencia, aquí hay que compartir información entre los actores políticos, entre los liderazgos empresariales“, señaló.

Por otro lado, respecto de las medidas anunciadas desde el Gobierno para combatir la delincuencia, señaló que “tengo una opinión muy insatisfactoria, creo que son enteramente improvisadas, completamente insuficientes”.

“Partamos por la cárcel, la verdad es que es una quimera, esa cárcel no va a ver la luz, con suerte antes de cinco o siete años. El país no va a estar dispuesto, y el sector legislativo tampoco, para que se construya una cárcel sin los permisos que requiere una obra pública”, afirmó el exministro.

“Los parlamentarios van a decir, este fast track, esta renuncia a los permisos, ‘démela para mi región, para construir un hospital’, otro va a decir ‘démela para una escuela’, otro para un puente que genera conectividad. Se va a producir un debate legislativo muy complejo y muy largo”, criticó.

“Impulsar una cárcel de alta seguridad es un camino equivocado, las cárceles de alta seguridad generan mucha oposición ciudadana. Ayer ya vimos incluso a la alcaldesa Hassler, de un partido de Gobierno, diciendo ‘en mi comuna no’. Eso se va a producir en todos lados“, adelantó Hinzpeter.

“El planteamiento que hice y reitero, es que hoy lo que debiéramos construir, son cárceles de mínima o baja seguridad. Que generan mucha menos oposición ciudadana, son mucho más baratas, se hacen mucho más rápido”, agregó.

“Van a permitir sacar de las cárceles actuales a todos los condenados, por primera vez, a los delincuentes de baja peligrosidad, todas las personas que están en prisión preventiva y dar alguna esperanza respecto de ellos, de que exista alguna rehabilitación”, señaló.

“Con la cárcel de alta seguridad, vamos a llevar a los condenados más peligrosos a una cárcel nueva, con instalaciones nuevas, baños nuevos. Y los de baja peligrosidad van a quedar en los recintos actuales, que sabemos que no tienen ninguna condición para rehabilitar a nadie, porque son edificios antiquísimos”, declaró.

“Según escuché al Presidente, es una cárcel que va a tener 500 plazas, en Chile tenemos 55 mil presos, es menos del 1%. No es una solución y no se va a aprobar antes de un período de discusión muy largo”, comentó Rodrigo Hinzpeter.

“A mi me parece bien poco serio que salga la ministra del Interior, jugando a las adivinanzas, diciendo que ‘nosotros sí sabemos donde estará ubicada la cárcel, pero no le podemos decir’. Están comunicando la construcción de una cárcel de alta seguridad, es un juego super poco serio para el problema en que estamos hablando”, sentenció.

“La cárcel de alta seguridad no va a ser una solución, otros proyectos van a pedir el mismo tratamiento, es muy larga, muy pequeño el espacio. Aquí lo que necesitamos es rehabilitar jóvenes, para no seguir en este círculo vicioso de la delincuencia“, cerró.

