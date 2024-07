Comparte

Diversas reacciones generaron las palabras de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, quien en una entrevista criticó al gobierno anterior por las medidas en materia de seguridad.

“Si estas medidas se hubieran adoptado mucho antes, por ejemplo, en administraciones anteriores, no tendríamos que estar apresurando tanto el tranco en nuestro gobierno para poder tener resultados más inmediatos,” sostuvo la secretaria de Estado.

Si las iniciativas para mejorar la seguridad en el país se hubiesen adoptado con antelación en administraciones anteriores, no tendríamos que estar apresurando las medidas que como Gobierno estamos proponiendo hoy para tener resultados más inmediatos para la ciudadanía.… pic.twitter.com/nIxsYM6JhR — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) July 18, 2024

Críticas desde Evópoli y RN a ministra Vallejo

El diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, respondió duramente: “La Ministra Vallejo a estas alturas no tiene credibilidad y parece que tampoco memoria, ella y sus amigos parlamentarios, que hoy están en el Gobierno, no permitieron avanzar en seguridad. Sus palabras parecen más una parodia de humor que una vocería.”

En la misma línea, el parlamentario de RN Jorge Durán, recalcó que “su mensaje nuevamente es erróneo, no solo por el hecho de culpar a los otros gobiernos, sino porque su mensaje va en directa relación a dividir más al país y no en post de la unidad. Para combatir la delincuencia se necesita responsabilidad y altura de mira, y líderes políticos serios y no dirigentes estudiantiles.”

Respuestas desde la UDI y Republicanos

Desde la UDI, la diputada Marlene Pérez señaló que “si la anterior administración se hubiese encontrado con una oposición responsable y que actuara en función de los intereses generales del país, probablemente no tendríamos el mismo escenario delictual que estamos viviendo actualmente. No nos olvidemos que fueron ellos quienes denostaron sistemáticamente a la institución de Carabineros, exigiendo su refundación al punto de afectar toda su operación.”

Por su parte, el jefe de bancada de Republicanos, Stephan Schubert, mencionó que “aquí siempre la culpa la tienen otros y están olvidando que ellos ya llevan tres años de gobierno y que la situación de seguridad ha empeorado de manera increíble en estos últimos dos años. Por lo tanto, tienen que asumir que ellos tienen el poder, que ellos cuentan con votos en el Congreso, que ellos son hoy día el Ejecutivo y, por lo tanto, son ellos los que deben responder a la ciudadanía.”

Llamado a la responsabilidad desde el PDG

Finalmente, la diputada del PDG, Karen Medina, hizo un llamado “a ser responsable y hacerse responsable del gobierno que tienen, del cargo que tienen y por supuesto a empatizar con las necesidades ciudadanas, a unificar el oficialismo para que pueda avanzar y apoyarlos en avanzar en todas aquellas medidas que necesitamos para recuperar la seguridad.”

Medina enfatizó: “Desde la oposición tienen todo el apoyo necesario para querer avanzar, pero falta la voluntad de ellos como gobierno y del oficialismo. Eso es lo que debiera estar haciendo la ministra Vallejos, unificar criterios para poder avanzar.”