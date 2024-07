Comparte

Este jueves el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, se refirió a los extranjeros colombianos que se encuentran prófugos de la justicia tras agredir a Carabineros en Barrio Franklin.

Cabe recordar que los sujetos fueron detenidos y formalizados durante el lunes pasado, quedando con las cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional.

Pese a lo anterior, estos habrían incumplido la medida y en estos momentos se encontrarían prófugos y sin paradero conocido.

En ese contexto, el parlamentario criticó la decisión de la justicia, asegurando que esta fue tomada “sin entender la realidad que está ocurriendo en el país por parte de tribunales termina dejando en libertad a extranjeros ilegales que agredieron a carabineros y que deberían haber sido expulsados de nuestro país”.

“El arraigo domiciliario y nacional no sirve para nada, considerando que son extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados y, por lo tanto, no les cuesta nada arrancarse por ahí mismo”, afirmó.

“Ya tenemos experiencia de sobra de extranjeros ilegales que hacen lo que quieren en nuestro país, cometen delitos graves y después se arrancan“, advirtió.

“Estos extranjeros que agredieron a carabineros deberían haber estado privados de libertad y el criterio Valencia precisamente busca eso, aprobado en el Congreso con los votos en contra del Partido Comunista y del Frente Amplio y que está pronto a ser ley para que los tribunales no cometan más discrecionalidades que terminan generando una impunidad evidente en nuestro país”, cerró.