Comparte

El diputado Marcos Ilabaca (PS) emplazó a la derecha a que apoye y apruebe el veto presidencial al proyecto que establece las próximas elecciones de octubre en dos días.

En ese sentido, el parlamentario criticó que “cuando tenemos una derecha irresponsable que permanentemente, para sacar un provecho político mezquino en el momento, desarrolla este tipo de acciones, creo que no corresponde”.

Al respecto, el diputado Ilabaca, expresó que “espero que la derecha apoye el veto presidencial. Estuvieron generando ruido y amenazas permanentemente en orden a que se presentara. El gobierno lo presenta, y hoy lo desestiman”.

“Creo que eso no es responsable. No es estar preocupado de que necesitamos avanzar y entregarle la legitimidad que siempre han tenido los procesos electorales en nuestro país”, añadió.

Sobre esto último, profundizó señalando que “Chile se caracteriza por tener procesos electorales que son absolutamente transparentes, rápidos, que nadie los cuestiona”.

“Cuando tenemos una derecha irresponsable que permanentemente, para sacar un provecho político mezquino en el momento, desarrolla este tipo de acciones, creo que no corresponde”.

No obstante, planteó que “la invitación es que necesitamos discutir respecto a la posibilidad de los migrantes de participar en los procesos electorales en nuestro país, una discusión de fondo”.

“No creo que hoy sea la oportunidad, en este momento, pero sí es necesaria, porque ningún país del mundo -o muy pocos- tienen hoy día la posibilidad de que los extranjeros voten en su país”, explicó.

“Los chilenos que han salido al extranjero saben que no basta con avecindarse por una cantidad de años. Chile es un país super abierto respecto a este tema y creo que no corresponde. Hoy, si es que los extranjeros se pusieran de acuerdo, podrían desbalancear una elección en cualquier comuna del país“, afirmó.

Diputada Ilabaca por veto y multa para quienes no asistan a votar: “El Gobierno aplica una multa que me parece adecuada”

Por otra parte, el parlamentario se refirió a la incorporación del feriado irrenunciable en el veto, señalando que “soy de aquellos que cree que los trabajadores, en particular los del comercio, necesitan un día para poder asistir a votar. Y lo que se repone con el día domingo feriado creo que es de justicia. Por lo menos yo voy a votar esta parte del veto”.

“La discusión se cayó en el Senado, allí fue donde se quitó a los trabajadores el derecho para ir a votar. Pueden decir que estamos dando dos o tres horas, pero lo cierto es que eso es insuficiente atendido los problemas territoriales. Y creo que tenemos que darle a facilidades a las personas para votar”, expresó.

“Espero que la derecha esté para poder apoyar a los trabajadores de nuestro país, aprobando esa parte del veto que me parece esencial para poder entregarles la seguridad que pueden ir a votar y que no se les va a cercenar este derecho”, sostuvo.

En tanto, en relación a las multas por no votar, comentó que “una de las razones por las cuales me opuse a la multa que el Gobierno estaba en un comienzo dispuesto a colocar, era excesiva”.

“Aplicarle a una persona humilde que no va a votar una multa de $200 mil, creo que es excesivo. Y hoy el Gobierno aplica una multa que me parece adecuada. Por ilícitos y por otras infracciones graves se aplica una multa muy baja, y creo que en este caso una multa de $30 mil para personas que no van a votar, corresponde”, expresó.